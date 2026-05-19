Lesújtott a hivatal a közművállalatokra: repkedtek a milliós bírságok a szabálytalanságokért

Az elmúlt két évben jelentkező szolgáltatásminőségi hiányosságok miatt 80 millió forint bírságot szabott ki a villamos energiát elosztó cégekre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) – közölte a MEKH kedden.

A hatóság vizsgálata szerint több közműcég nem tartotta be az igénybejelentésekre adott tájékoztatás és az új bekapcsolások ügyintézési határidejét / Fotó: Németh András Péter

A fogyasztói jogok érvényesülése érdekében a hivatal rendszeresen ellenőrzi többek között a villamosenergia-elosztói engedélyesek tevékenységére vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények betartását. A 2024-et értékelő vizsgálatában a MEKH azt ellenőrizte, hogy a villamosenergia-elosztók mennyiben teljesítették a felhasználói igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó követelményeket.

A hatósági ellenőrzés feltárta, hogy a villamosenergi-elosztói engedélyesek:

az Elmű Hálózati Kft.,

az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

az Opus Titász Áramhálózati Zrt.,

az MVM Démász Áramhálózati Kft. és

az MVM Émász Áramhálózati Kft.

számos esetben nem tartották be az igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó ügyintézési határidőket.

Az érintett cégeket a hivatal összesen ötvenmillió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Ezenfelül hibás adatközlés miatt a hivatal további 22,5 millió forint bírságot szabott ki az Opus Titász Áramhálózati Zrt.-re.

A MEKH a szolgáltatásminőségi adatok elemzésénél azt is megállapította, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az Opus Totász Áramhálózati Zrt. 2025 harmadik negyedévében alulteljesítette a telefonon érkező hibabejelentések fogadására előírt szolgáltatási követelményt, ezért pedig a hivatal együttesen 7,5 millió forintos bírságot állapított meg.

