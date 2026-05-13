Itt az új kormány nagy feladata: döcög az építőipar, most épp növekedett – nem látni azt irányt

2026 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3 százalékkal bővült.

Repülőrajt helyett lassú, de biztos építőipar / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lassú, de biztos növekedés

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2026. februárinál. 2026 I. negyedévében az építőipar termelői árai 4,7 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.

2026 márciusában az előző év azonos hónapjához képest:

Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeké 4,4, az egyéb építményeké 3 százalékkal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz mérten. Az egyéb építmények építése 8,3 százalékkal kisebb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3 százalékkal nagyobb volt.

A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 2,9 százalékkal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,2 százalékkal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 26,2 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 4,8 százalékkal meghaladta a 2025. márciusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,2 százalékkal nagyobb volt.

Az építőipari termelés volumene 4,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Építőipari termelői árak

A KSH szerint az építőipar ágazatain belül 2026 I. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (5,4 százalékkal) az árak, az egyéb építmények építésében 4,1, az épületek építése vonatkozásában

4,0 százalék volt a drágulás mértéke

a tavalyi azonos időszak óta.

Az építőipar termelői árai átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg a 2025. IV. negyedévi értékeket.

Szép lassan kapaszkodik felfelé

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az építőipar hónapok óta nehézségekkel küzd. Februárban 4,9 százalékkal nőtt havi alapon a teljesítmény, miközben éves összevetésben 0,4 százalékos visszaesést mért a KSH – nem látni tehát az irányt. A magyar építőiparban az épületek építése nőtt, az egyéb építmények viszonylatában azonban csökkenést mutattak ki. Az új szerződések volumene közben 44,8 százalékkal zuhant, ami a következő hónapok teljesítményére is hatással lehet.