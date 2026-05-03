Adateső érkezik a magyar gazdaságról: most minden kiderül

Nem lesz hiány friss gazdasági adatokból az előttünk álló héten, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a jövő hét mindegyik napján fontos gazdasági adatokat tesz közzé, míg pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést közli.

A KSH a gazdaság szinte minden szegletéről, köztók az iparról is számot ad a jövő héten / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Termelői inflációs adattal kezdi a dömpinget a KSH

A KSH hétfőn az ipari termelői árak márciusi adatairól számol be, miután februárban ezek éves alapon 3,3 százalékos csökkenést mutattak, míg havi alapon 0,8 százalékos csökkenést hjegyeztek fel.

A belföldi értékesítési árak éves alapon 3,1, havi alapon 0,3 százalékkal csökkentek februárban, míg az exportértékesítési árak egy év alatt 3,3, egy hónap alatt pedig 1,0 százalékkal lettek alacsonyabbak.

A következő napon a turisztikai szálláshelyek márciusi és első negyedéves forgalmát teszik közzé, miután februárban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el, ami a vendégek száma esetén 4,6 százalékos, a vendégéjszakák számánál pedig 5,2 százalékos növekedést jelent éves alapon. 2026. január-februárban a turisztikai szálláshelyekre érkező belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Februárban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégéjszakáké 4,3 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Beindult-e az ipar márciusban?

A KSH szerdán az ipari termelés márciusi alakulásáról teszi közzé első becslését, és ezen a napon közlik a lakásépítések, építési engedélyek első negyedévi adatait is. A februári adat szerint az ipari termelés volumene mind a nyers, mind a munkanaphatástól tisztított adatok szerint 1,5 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miközben a feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. Ez utóbbiről ugyanakkor most csak említés szintjén várhatók adatok, hiszen a részletes statisztikai csak a később megjelenő második becsléssel érkezik majd.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján a januárinál 1,8 százalékkal kisebb volt az ipari kibocsátás februárban.

Tavaly 12 062 új lakás épült, ami 9,3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ugyanakkor a kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 081 volt, ami 37 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.A fővárosban 14, a megyei jogú városokban 26, a községekben 6,6 százalékkal kevesebb lakás épült, mint 2024-ben. Csak a nem megyei jogú városokban emelkedett az átadott lakások száma (8,9 százalék). Bár a főváros súlya kissé mérséklődött, továbbra is itt épült fel az új lakások csaknem egyharmada.