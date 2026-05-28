KSH: már több mint egy évig keresnek munkát sokan Magyarországon

A magyar munkaerőpiacon tovább romlott a helyzet. A KSH adatai szerint egyre többen keresnek tartósan állást, a munkakeresés átlagos időtartama már meghaladja az egy évet.
2026.05.28, 08:43
Frissítve: 2026.05.28, 09:28

2026 áprilisában a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió 619 ezer volt, ami 55 ezres csökkenés az előző év azonos időszakához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A KSH adatai szerint a visszaesés mind a férfiakat, mind a nőket érintette, miközben a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 72 ezer fővel mérséklődött.

A munkanélküliek száma 216 ezer főre emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalékot tett ki. A férfiak és a nők körében egyaránt ugyanekkora volt a ráta. 

A munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónapra nőtt, miközben emelkedett azok aránya, akik több mint egy éve keresnek állást.

 

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 74,7 százalékra csökkent. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők száma április végén 3,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

 

A következő hónapokban több, különböző irányú folyamat befolyásolhatja a foglalkoztatottak számát – közölte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Hozzátette, hogy a demográfiai folyamatokban „nagy csodára nem lehet számítani”, a munkaképes korúak száma tovább csökken. 

Az új ipari kapacitások belépése, illetve a várt gazdasági növekedés (melyben fontos szerepe lehet a várt uniós források felhasználását is) növelheti a foglalkoztatást – különösen, ha ezeket a munkahelyeket a hazai munkaerőpiacról töltik fel. 

Azt is közölte, hogy jótékony hatással lehet a munkaerőpiac feszességére, amennyiben valóban korlátozásra kerül a harmadik országból érkező új munkaerő behozatala, hiszen ekkor a cégeknek az itthoni munkaerőpiacról kell elsősorban feltölteni munkavállalói létszámukat. 

Továbbra is kockázatot jelent azonban az iráni háború, hiszen a tartósan magas energiaárak csökkentik a keresletet és fékezik a versenyképességet, így kedvezőtlen hatással vannak a szükséges munkaerő létszámára is – mondta Regős Gábor.

Az MGFÜ senior elemzője szerint a foglalkoztatás csökkenése az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók számának visszaesésére vezethető így vissza, ahol éves alapon 64,1 ezer fővel dolgoztak kevesebben. Itt a folyamatokat a vállalatok óvatossága határozza meg.

Az idei évre vonatkozóan még a foglalkoztatás mérséklődésével és a munkanélküliségi ráta kismértékű emelkedésével számolunk, ugyanakkor éven belül eltérő folyamatok játszódhatnak le – közölte Hováth Diána.

Sok cég létszámbővítést tervez, miközben nő a gazdasági bizonytalanság

A magyarországi vállalatok többsége továbbra sem készül komoly leépítésekre, sőt sok helyen még létszámbővítést is terveznek 2026-ban – derül ki a Profession egy korábbi felméréséből. A kutatás szerint a cégek 82 százaléka stabil vagy növekvő foglalkoztatással számol, miközben egyre kevesebben tartanak visszaeséstől.

A gazdasági környezet megítélése ugyanakkor óvatosabbá vált. Míg tavaly szeptemberben a vállalatok 12 százaléka számított negatív gazdasági teljesítményre, idén februárra ez az arány 7 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan azonban jócskán nőtt a bizonytalanok aránya: a korábbi 8 százalékról 18 százalékra emelkedett azok száma, akik nem tudják megítélni saját helyzetük várható alakulását.

A cégek 39 százaléka javulásra számít, 36 százalékuk pedig stagnálást vár. A Profession szerint mindez arra utal, hogy 

a vállalatok inkább kivárnak, és a stabil működés fenntartására koncentrálnak a bizonytalan gazdasági környezetben.

A létszámtervek ugyanakkor kedvezőbb képet mutatnak. A cégek 42 százaléka bővülést tervez, 40 százalékuk változatlan dolgozói létszámmal számol, miközben a csökkenésre készülők aránya 17 százalékról 10 százalékra mérséklődött. Bár a bizonytalanság ezen a területen is erősödött, a munkaerőpiacon továbbra is inkább stabilizáció látszik, mint visszaesés.

