Csoda történt Budapesten: olcsóbbak lettek a lakások az egyik legkedveltebb kerületben

Az államilag támogatott hitelprogram tavaly ősszel robbant be a piacra, majd rövid idő leforgása alatt felhajtotta a keresletet a használt lakások iránt. Ennek következtében az eladók jó pozícióba kerültek, az áremelésnek elsősorban a másfél millió forintban maximált négyzetméterár szabott csupán határt.

Olcsóbbak lettek a lakások Budapest egyik legkedveltebb kerületében: trend kicsit másként / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gazdagréten, amely Budapest egyik legkedveltebb városrésze, a használt lakások ára majdnem elérte a támogatott hitel szabályainak felső határát, ám úgy tűnik, valami most nagyon megváltozott.

Mi történt a lakásárakkal?

Tavaly november közepén a Bankmonitor felmérte a panellakások kínálatát Gazdagréten, a XI. kerületben. Az elemzés legfontosabb szempontja az volt, hogy teljesen azonos vagy nagyon hasonló méretű lakásokat vizsgáljon az adott környéken. A választás a sztenderd 53 négyzetméteres ingatlanokra esett.

A felmérés szerint fél évvel korábban a fenti paramétereknek megfelelő panelok ára átlagosan 77,8 millió forint volt, ami 1,44 milliós négyzetméterárnak felel meg, a helyzet azonban mára megváltozott:

a négyzetméterár 1,38 forintra mérséklődött, ami

4,4 százalékos csökkenés, így

az átlagár 74,3 millió forintra változott.

Érdekesség, hogy a folyamatok, nem csupán az eladó, hanem kiadó lakások piacára is hatással voltak.

Mi történt a bérlakásokkal?

Fél évvel ezelőtt havi 238 ezer forintért lehetett kibérelni egy 54 négyzetméteres panelt a kínálati árak alapján, míg ma ugyanez havi 231 ezer forintért megtehető, ami 2,9 százalékos csökkenés − mutat rá a Bankmonitor elemzése.

A számokból kiderül, hogy a bérleti díjak mérsékeltebb ütemben csökkentek, mint a kínált eladási árak, ami fontos jelzésnek tekinthető a piac részéről.

Mi áll a folyamat hátterében?

A panellakások mutatták az egyik legnagyobb felértékelődést az Otthon Start hitelek megjelenését követően. Budapest legkedveltebb részein az árazás majdnem elérte a másfél millió forint per négyzetméteres határt, ami részben annak volt köszönhető, hogy a 3 százalékos hitel a bevezetést követően nem volt igényelhető a még önálló helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanokra, így a tervezőasztalos vásárlás szóba sem jöhetett. Ennek következtében a még épülő projektek teljesen kiestek a lehetőségek közül.