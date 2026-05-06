Rekordot döntött a lakáshitel-felvétel 2026-ban

„A várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve” – mondja Juhász Attila, az Újház Zrt és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke a Magyar Nemzeti Bank lakáshitelezésről szóló adatai kapcsán.

A mögöttünk álló immár két negyedévben több mint 1500 milliárd forint értékben fogadtak be ilyen hitelkérelmet a bankok, a márciusi érték meg is haladta a megelőző 5 hónap havi 260 milliárd forintos átlagát. A márciusi 281 milliárd forintból 227 milliárd volt a használtlakás-vásárlási hitel, ami jóval magasabb, mint a megelőző 5 hónap havi 220 milliárd forintos átlaga.

Ennél is gyorsabb ütemben emelkedett az új lakás vásárlására, valamint az építésre, bővítésre, felújításra és korszerűsítésre igényelt és megítélt hitelek összege. Ezek összesített átlaga az elmúlt 5 hónapban 37,3 milliárd forint volt, ez márciusban 50 milliárd forint fölé ugrott.

A hitelezési adatok láttán Juhász azt állítja, hogy a lakásiparban érdekelt magyar mikro-, kis- és középvállalkozások a következő másfél-két évben is kedvező kereslettel számolhatnak.

Javukra szól, hogy a használtlakás-vásárlások jelentős része után indul valamilyen felújítási munkálat, bőven számíthatnak megrendelésekre a felpörgött társasházépítési projekteken, az építési, bővítési és felújítási hitelek pedig teljes egészében ebben a vállalkozói körben generálnak új megrendeléseket.