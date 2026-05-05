Tépik a lakossági állampapírokat a magyarok – idén ilyenre csak ritkán volt példa

Újra rákaptak a lakossági állampapírokra a magyarok, miután a múlt héten az idei második legnagyobb heti bruttó értékesítését jegyezte fel ezekből az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Bár a közel 120 milliárd forintos eladás messze van az iráni háború kitörését követő, több mint 200 milliárd forintos szinttől, így is jó teljesítménynek számít. Az év első 18 hetéből ugyanis csak ötön haladták meg az eladások a 100 milliárd forintot.

Noha a lakossági állampapírok által kínált kockázatmentes hozam pont a bizonytalanság idejében értékelődik fel, a heti értékesítési adatokból az derül ki, hogy a magyarok akkor fordultak el ezektől az eszközöktől, amikor a kockázatosabb befektetések is rosszabbul teljesítettek.

Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok

Nincs változás ugyanakkor a legnépszerűbb lakossági állampapírok sorrendjében, továbbra is a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz a befektetők kedvencei. Az egyaránt ötéves befektetések közül az első évi 7 százalékos kamatot, az utóbbi 6,5 százaléktól 7,5 százalékig fokozatosan emelkedő kamatot biztosít és mind a két állampapír negyedévente fizet kamatot.

Főként a MÁP Plusz népszerűsége nőtt, amiből a múlt héten bruttó 30,25 milliárd forintot adott el az ÁKK, szemben az egy héttel korábbi 19,3 milliárd forintos értékkel.

Bár abszolút értékben a FixMÁP értékesítése ennél jobban – 63,43 milliárd forintról 78,17 milliárd forintra – nőtt, a növekedési ütem az utóbbi esetben alacsonyabb.

Ugyanakkor csökkent a postán is kapható, egy- vagy kétéves és 5,5 vagy 6 százalékos kamatot fizető Kincstári Takarékjegy kereslete, 8,55 milliárd forintról 8,19 milliárd forintra. A régebben népszerű változó kamatozású Prémium Magyar Állampapír és Bónusz Magyar Állampapír értékesítése továbbra is elmarad a korábbi csúcsoktól.

Így alakult át a lakossági állampapírok piaca – gazdaságpolitikai célok alakították a magyarok döntéseit

Az elmúlt év nagy változásokat hozott a magyar háztartások állampapír-állományában is, amit elsősorban az 1300 milliárd forintot megközelítő Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamatfizetése, valamint az ezután lendületet kapó fix-változó portfólióátrendezés határozott meg – derül ki már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentéséből. A lakosság kezében lévő állampapír-állomány növelése 2012-ben került a gazdaságpolitikai prioritások közé, és azóta évente átlagosan ezermilliárd forinttal nőtt is a lakosság kezében lévő mennyiség. Azonban a tavalyi évben jelentős változást okozott, hogy az inflációkövető PMÁP-sorozatok kamatszintje érdemben csökkent, 18-19 százalékról 4-5 százalékra.