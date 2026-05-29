Kivonul az osztrák multi Magyarországról, óriási üzletet kötött az egyik leggazdagabb magyarral: neki adta el az értékes vagyonelemet – aláírták a szerződést
Tulajdonost vált Budapest egyik legismertebb irodaháza: a Váci úti üzleti negyed meghatározó épületének számító Capital Square magyar kézbe kerül, miután a Wing-csoporthoz tartozó Witorp Kft. megállapodott az osztrák CA Immobilien Anlagen AG-val az ingatlant birtokló társaság megvásárlásáról. Az ügylet révén az egyik legértékesebb budapesti irodaingatlan felett szerezhet ellenőrzést Veres Tibor érdekeltsége, miközben az osztrák ingatlancsoport egy újabb magyarországi eszközétől válik meg.
A felek már aláírták az üzletrész-adásvételi szerződést, amely a Capital Square irodaházat birtokló Váci 76 Beruházásfejlesztő Kft. megvásárlásáról szól. A tranzakció lezárásához ugyanakkor még szükség van a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására is.
A Váci út az elmúlt két évtizedben Budapest egyik legfontosabb üzleti folyosójává vált, ahol számos multinacionális vállalat alakította ki magyarországi központját vagy irodáját. A Capital Square ennek a körzetnek az egyik legismertebb épülete, mintegy 34 ezer négyzetméter bérbeadható területtel – írja a HVG.
A Váci 76 Beruházásfejlesztő Kft. eszközértéke meghaladja a 17 milliárd forintot, miközben az irodaház bérbeadásából és kapcsolódó szolgáltatásaiból évente nagyjából 3 milliárd forint árbevétel keletkezik.
Ez azt jelenti, hogy a Capital Square továbbra is a budapesti irodapiac egyik jelentős bevételtermelő ingatlanának számít.
A vevőként megjelenő Witorp Kft. idén januárban jött létre, tulajdonosa pedig a Wing-csoporthoz tartozó Wingprop Zrt. A Wing az elmúlt években Közép-Európa egyik legaktívabb ingatlanfejlesztőjévé nőtte ki magát, és több országban is jelentős irodai, lakóingatlan- és kereskedelmi fejlesztéseket valósított meg.
A cégcsoport végső tulajdonosai között található Veres Tibor, aki a legfrissebb vagyonbecslések szerint mintegy 480 milliárd forintos vagyonnal Magyarország negyedik leggazdagabb embere. A Wallis–Wing-csoport tulajdonosa az ingatlanpiac mellett az autókereskedelemben, a pénzügyi szektorban és a tőkepiacon is jelentős érdekeltségekkel rendelkezik, befektetései pedig már 18 országra terjednek ki.
A tranzakció végleges lezárása után a Capital Square többségi magyar tulajdonba kerülhet, ami újabb példája annak, hogy az elmúlt években egyre több kiemelt értékű budapesti ingatlan került hazai befektetők kezébe.
A mostani ügylet nem előzmény nélküli: a CA Immo februárban már értékesítette a budapesti Millennium Tower I irodaházat is, amely a Duna-parti Millennium Towers irodapark része. A közel 18 800 négyzetméteres épület 87 százalékos kihasználtsággal működött, éves bérleti bevétele pedig megközelítette a 3,1 millió eurót (mintegy 1240 millió forintot).
A társaság vezetése akkor egyértelművé tette, hogy Magyarországot már nem tekinti stratégiai piacnak, és a budapesti ingatlanok értékesítése a kivonulási program része. A vállalat korábban az IP West irodaházat is eladta, így a Capital Square tranzakciója újabb fontos lépés a magyarországi portfólió leépítésében. Mindez ugyanakkor azt is jelzi, hogy a budapesti irodapiac iránt továbbra is jelentős a befektetői érdeklődés, hiszen a felszabaduló prémium ingatlanokra gyorsan érkeznek vevők.