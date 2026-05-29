Kivonul az osztrák multi Magyarországról, óriási üzletet kötött az egyik leggazdagabb magyarral: neki adta el az értékes vagyonelemet – aláírták a szerződést

Tulajdonost vált Budapest egyik legismertebb irodaháza: a Váci úti üzleti negyed meghatározó épületének számító Capital Square magyar kézbe kerül, miután a Wing-csoporthoz tartozó Witorp Kft. megállapodott az osztrák CA Immobilien Anlagen AG-val az ingatlant birtokló társaság megvásárlásáról. Az ügylet révén az egyik legértékesebb budapesti irodaingatlan felett szerezhet ellenőrzést Veres Tibor érdekeltsége, miközben az osztrák ingatlancsoport egy újabb magyarországi eszközétől válik meg.

A felek már aláírták az üzletrész-adásvételi szerződést, amely a Capital Square irodaházat birtokló Váci 76 Beruházásfejlesztő Kft. megvásárlásáról szól. A tranzakció lezárásához ugyanakkor még szükség van a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására is.

A Váci út az elmúlt két évtizedben Budapest egyik legfontosabb üzleti folyosójává vált, ahol számos multinacionális vállalat alakította ki magyarországi központját vagy irodáját. A Capital Square ennek a körzetnek az egyik legismertebb épülete, mintegy 34 ezer négyzetméter bérbeadható területtel – írja a HVG.

A Váci 76 Beruházásfejlesztő Kft. eszközértéke meghaladja a 17 milliárd forintot, miközben az irodaház bérbeadásából és kapcsolódó szolgáltatásaiból évente nagyjából 3 milliárd forint árbevétel keletkezik.

Ez azt jelenti, hogy a Capital Square továbbra is a budapesti irodapiac egyik jelentős bevételtermelő ingatlanának számít.

A vevőként megjelenő Witorp Kft. idén januárban jött létre, tulajdonosa pedig a Wing-csoporthoz tartozó Wingprop Zrt. A Wing az elmúlt években Közép-Európa egyik legaktívabb ingatlanfejlesztőjévé nőtte ki magát, és több országban is jelentős irodai, lakóingatlan- és kereskedelmi fejlesztéseket valósított meg.

A cégcsoport végső tulajdonosai között található Veres Tibor, aki a legfrissebb vagyonbecslések szerint mintegy 480 milliárd forintos vagyonnal Magyarország negyedik leggazdagabb embere. A Wallis–Wing-csoport tulajdonosa az ingatlanpiac mellett az autókereskedelemben, a pénzügyi szektorban és a tőkepiacon is jelentős érdekeltségekkel rendelkezik, befektetései pedig már 18 országra terjednek ki.