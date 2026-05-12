KATA: fontos bejelentést tett Kármán András, új szabályok jöhetnek hamarosan

Újabb fontos adópolitikai változás jöhet Magyarországon, miután Kármán András leendő pénzügyminiszteri meghallgatásán a kata jövőjéről beszélt. A Tisza-kormány leendő pénzügyi vezetője egyértelművé tette, hogy bővíteni fogják a kisadózás lehetőségeit, hozzányúlnak a magyarok legnépszerűbb adóneméhez.
2026.05.12, 11:55
Frissítve: 2026.05.12, 12:18

Kármán András pénzügyminiszteri meghallgatásán érintette a kisadózó vállalkozók 2022-ben jelentősen átalakított tételes adóját, közismertebb nevén a katát. Ugyan sok részletet nem árult el, de azt egyértelműen kijelentette, hogy ki fogják bővíteni az adónem lehetőségeit.

Kata: fontos bejelentést tett Kármán András, új szabályok jöhetnek hamarosan / Fotó: Pawel Kacperek (illusztráció)

A kata rendszeréhez az Orbán-kormány már 2022-ben is drasztikusan hozzányúlt, ami az elmúlt évek egyik legmegosztóbb adópolitikai lépése volt. A parlament akkor rendkívüli eljárásban, néhány nap alatt fogadta el az úgynevezett új kata szabályait, mely alapjaiban írta át a kisadózó vállalkozók lehetőségeit. A kormány azzal indokolta a szigorítást, hogy 

sok cégnél visszaéltek a rendszerrel, és a munkavállalókat valójában kényszervállalkozóként foglalkoztatták katás konstrukcióban, ami szerintük torzította a munkaerőpiacot, és jelentős bevételkiesést okozott az államnak.

A 2022-es módosítás után a katát már csak főállású egyéni vállalkozók választhatták, a betéti társaságok például kiestek a rendszerből. A szabályozás egyik legfontosabb eleme az volt, hogy a katások – a taxisok kivételével – kizárólag magánszemélyektől szerezhettek bevételt, cégeknek gyakorlatilag nem számlázhattak tovább. Az éves bevételi határt 18 millió forintban húzták meg, az adó összege pedig havi 50 ezer forint maradt.

A változtatás rendkívül gyorsan lépett életbe: a törvényt júliusban fogadták el, az új szabályok pedig már szeptember 1-jétől hatályba léptek. Azoknak, akik nem tudtak vagy nem akartak az új feltételek szerint katások maradni, az átalányadó jelentette az egyik fő alternatívát.

Nem mindenki értett egyet az új katával

A döntés komoly akkori tiltakozási hullámot indított el. Több napon keresztül tüntetések zajlottak Budapest belvárosában, miközben szakmai szervezetek, érdekképviseletek és ellenzéki pártok is bírálták az intézkedést. A kritikusok szerint a szigorítás százezreket hozott nehéz helyzetbe, sok kisvállalkozó elveszítette addigi üzleti modelljét, és sokan attól tartottak, hogy a rendszer egy része a szürke- vagy feketegazdaság felé tolhatja a vállalkozókat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ugyanakkor azt mondta, hogy a régi kata hosszú távon fenntarthatatlanná vált, bár Parragh László akkori kamarai elnök szerint az átállás túl gyors és túl erős lett. 

Az MKIK akkori becslése szerint a korábbi mintegy 450 ezres katás kör jócskán összezsugorodhatott az új szabályok miatt.

Ehhez képest most már arról beszél a Tisza-kormány leendő pénzügyi vezetése, hogy bővítenék a kata lehetőségeit. Egyelőre azonban nem világos, pontosan milyen irányban nyúlnának hozzá a rendszerhez: visszaengednék-e a céges számlázást, emelnék-e a bevételi plafont, vagy új vállalkozói körök számára nyitnák meg ismét az adózási formát. Az viszont látszik, hogy a kata továbbra is politikailag és gazdaságilag is az egyik legérzékenyebb adózási kérdés Magyarországon.

