KATA: fontos bejelentést tett Kármán András, új szabályok jöhetnek hamarosan

Kármán András pénzügyminiszteri meghallgatásán érintette a kisadózó vállalkozók 2022-ben jelentősen átalakított tételes adóját, közismertebb nevén a katát. Ugyan sok részletet nem árult el, de azt egyértelműen kijelentette, hogy ki fogják bővíteni az adónem lehetőségeit.

A kata rendszeréhez az Orbán-kormány már 2022-ben is drasztikusan hozzányúlt, ami az elmúlt évek egyik legmegosztóbb adópolitikai lépése volt. A parlament akkor rendkívüli eljárásban, néhány nap alatt fogadta el az úgynevezett új kata szabályait, mely alapjaiban írta át a kisadózó vállalkozók lehetőségeit. A kormány azzal indokolta a szigorítást, hogy

sok cégnél visszaéltek a rendszerrel, és a munkavállalókat valójában kényszervállalkozóként foglalkoztatták katás konstrukcióban, ami szerintük torzította a munkaerőpiacot, és jelentős bevételkiesést okozott az államnak.

A 2022-es módosítás után a katát már csak főállású egyéni vállalkozók választhatták, a betéti társaságok például kiestek a rendszerből. A szabályozás egyik legfontosabb eleme az volt, hogy a katások – a taxisok kivételével – kizárólag magánszemélyektől szerezhettek bevételt, cégeknek gyakorlatilag nem számlázhattak tovább. Az éves bevételi határt 18 millió forintban húzták meg, az adó összege pedig havi 50 ezer forint maradt.

A változtatás rendkívül gyorsan lépett életbe: a törvényt júliusban fogadták el, az új szabályok pedig már szeptember 1-jétől hatályba léptek. Azoknak, akik nem tudtak vagy nem akartak az új feltételek szerint katások maradni, az átalányadó jelentette az egyik fő alternatívát.

Nem mindenki értett egyet az új katával

A döntés komoly akkori tiltakozási hullámot indított el. Több napon keresztül tüntetések zajlottak Budapest belvárosában, miközben szakmai szervezetek, érdekképviseletek és ellenzéki pártok is bírálták az intézkedést. A kritikusok szerint a szigorítás százezreket hozott nehéz helyzetbe, sok kisvállalkozó elveszítette addigi üzleti modelljét, és sokan attól tartottak, hogy a rendszer egy része a szürke- vagy feketegazdaság felé tolhatja a vállalkozókat.