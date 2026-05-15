M1-es autópálya: eddig nem látott, látványos felvételeken a gyorsforgalmi bővítése – videó

Eddig nem látott légifelvételeket osztott meg közösségi oldalán az MKIF Magyarország jelenlegi legnagyobb beruházásáról. Az M1-es autópálya bővítése a tervek szerint halad, 2028-ra készülhet el az első ütem.
Járdi Roland
2026.05.15, 13:16
Frissítve: 2026.05.15, 13:22

Rendhagyó videós poszttal jelentkezett az M1-es autópálya építéséről a Magyar Koncessziós és Infrastrukturális Fejlesztő Zrt. (MKIF) a közösségi oldalán. 

M1-es autópálya: eddig nem látott, látványos felvételeken a gyorsforgalmi bővítése / Fotó: MKIF

A felvételek egy része múlt hét csütörtöki, míg a többi felvétel a tegnapi állapotot mutatják, hogy mennyit változott a főpálya, a csomóponti felhajtó ág és az épülő kerékpárút 7 nap alatt. 

Azt írják, hogy a munka ütemterv szerint halad, tervezetten május végén átadják a forgalomnak a felhajtóágat.

Az M1-es bővítés alatt álló szakaszán az elmúlt hetekben két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőséget az átterelt és az át nem terelt sávok között. Emellett egy német technológia segítségével, egymással kommunikáló változtatható jelzésképű digitális táblákat (VJT) telepítettek több helyre is. 

Az autópálya bővítésének első szakasza 2028 végén készül el, a teljes gyorsforgalmi pedig 2029-re. A beruházás mintegy 800 milliárd forintból valósul meg. A MKIF autópálya-építési terveiről Németh Tamással, a cég vezérigazgatójával készült interjúnkat itt olvashatja.


 

 

