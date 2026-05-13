Az elemző szerint van, amit még a Tisza-kormány sem lesz képes megváltoztatni a magyar gazdaságban – a mézeshetek után nagyon gyorsan jöhet a kijózanodás

Ennek ellenére a forint nagyon jól teljesít, a Tisza Párt megválasztása óta egymás után dönti meg a csúcsokat, jelenleg is ötéves mélypont közelében van az árfolyam az euróval és a dollárral szemben a bankközi devizapiacon. Virovácz ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a forint piacán, hanem globálisan is optimista a hangulat. Viszonylag ritkán fordul elő az, ami most egyszerre történik, nevezetesen hogy a Fed esetében kiárazták a kamatvágást, az EKB-tól már kamatemelést várnak, miközben a tőzsdéken bikapiac van. „Ez nonszensz” – jegyezte meg.

Felsejlik a 2022-es energiaválság réme

Virovácz szerint lehet, hogy hétről hétre érkeznek majd pozitív hírek az uniós forrásokról, és kitarthat a hurráoptimizmus, de előbb-utóbb meg fog érkezni az energiaválság hatása, és akkor megindul az infláció is. A legutóbbi, áprilisi inflációs adatban első látásra még alig volt nyoma: éves viszonylatban 2,1 százalék volt a fogyasztói árnövekedés, s már negyedik egymást követő hónapban tartózkodott a jegybank 3 százalékos célja alatt. Ami viszont aggodalomra ad okot, az a havi bázisú mutató. Ennek 0,2–0,3 százalék között kellene lennie ahhoz, hogy 3 százalék legyen az átlagos infláció, helyette 0,4 százalék volt.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az előző kormány által meghozott állami intézkedések, mint az árrésstopok és a védett üzemanyagárak, védőhálót nyújtanak az inflációval szemben. Ráadásul a forint jelentős erősödése, amit az elmúlt időszakban láttunk, szintén tompítja az importon keresztül érkező hatásokat.

Szerintem lesznek még inflációs problémák, csak elfedik azok az intézkedések, amelyek mesterségesen alacsonyan tartják az inflációt

– véli az ING Bank elemzője.

Az igazi veszély persze, hogy megismétlődik-e a 2022-es energiaválság, ami akkor brutális, 25 százalék fölötti inflációt eredményezett Magyarországon, akkor nemcsak az olaj, hanem a gáz ára is kvázi felrobbant, ami a külkereskedelmi mérleg drasztikus romlásán keresztül a forintot is magával rántotta, és egy sor problémát okozott az Orbán-kormánynak, ami vélhetően közrejátszott abban, hogy elveszítette a 2026-os választást. Ennyire súlyos helyzettől talán nem kell tartani, de az energiaválság begyűrűzésétől igen.

Virovácz szerint egy ilyen típusú ársokk nem egy-két hónap alatt érkezik meg, hanem általában egy-két negyedév alatt.

A felszín alatt a másodkörös hatások ott vannak, és előbb-utóbb meg fognak jelenni, ahogy már az ázsiai térségben is kimutatható. Európában mindez elnyújtva történik, de így is látszik az eurózónás vagy a német inflációs adatban is, hogy valami megmozdult. Utóbbi áprilisban tovább gyorsult, 2,9 százalék volt az energiaárak elszállása miatt. A szakértő mindenesetre idén nem vár kamatvágást, úgy látja, hogy a mostani környezetben ez nem fog beleférni, vagy ha igen, akkor cipőkanállal az év végén.