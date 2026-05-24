Hivatalos: Magyar Péter újabb neveket dobott be, teljes a lista – kikerült az 55 államtitkár neve, mutatjuk, kik ők

Megjelentek vasárnap a Magyar Közlönyben a hivatalos államtitkári kinevezések, a miniszterek után tehát már államtitkári szinten is ismertté és véglegessé vált a kormányzat összetétele.

Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a vasárnap kinevezett 55 szakember egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. „A kinevezettek névsora mutatja, hogy a Tisza-kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít” – hangsúlyozta Magyar Péter.

„Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg” – mutatott rá.

A végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki-informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. Vagyis az államtitkári karban egyszerre jelenik meg a klasszikus közigazgatási-jogi tudás, a gazdasági és pénzügyi szemlélet, valamint a szakpolitikai gondolkodás. Mindezek mellett az egészségügyi, agrár-, környezeti és társadalompolitikai szakértelem is megjelenik, ami a tárcák tematikus sokszínűségét tükrözi.

A diplomák száma is azt mutatja, hogy sokan több területen is képzettek: a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van. Többen három vagy annál több diplomával rendelkeznek. A tudományos fokozatok aránya is igen magas: a államtitkárok nagyjából egyharmadának van PhD-fokozata, a teljes névsorban pedig közel minden második név előtt doktori vagy professzori cím szerepel – írta Magyar Péter a közösségi oldalán.

Kik ők? Honnan jöttek?

Az államtitkári kar kifejezetten a versenyszférából, a hazai és nemzetközi bankvilágból, valamint a globális multinacionális vállalatok éléről került ki, a teljesség igénye nélkül, kiemelve néhányukat:

A Pénzügyminisztérium államtitkárai között Barabás Gyula kiemelkedő banki karriert tudhat magáénak, hiszen mielőtt kormányzati pozíciót vállalt volna, 2007 és 2026 között az OTP Bank ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett, ahol a csoportszintű eszköz-forrás menedzsmentért felelt, emellett az OTP szerbiai leánybankjának felügyelőbizottsági elnöki tisztségét is betöltötte. Ugyancsak a Pénzügyminisztérium csapatát erősíti Kövesdy Attila, aki a globális tanácsadói szektorból érkezett, korábban a Deloitte magyarországi igazgatósági elnökeként és ügyvezető üzlettársaként dolgozott.