Kiszivárgott, miről nem beszélt Magyar Péter és Ursula von der Leyen: ez lehet az ára az uniós pénzeknek – itt a pontos lista a feltételekről
Politikai megállapodás született Magyar Péter és Ursula von der Leyen között, amely akár 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást is megnyithat Magyarország számára. A pénz azonban csak akkor érkezik meg, ha a kormány augusztus végéig minden vállalt reformot végrehajt, az apró betűs részek pedig még komoly konfliktusokat rejthetnek – írta a Mandiner.
Politikai megállapodás született Magyar Péter és Ursula von der Leyen között arról, hogyan juthatna hozzá Magyarország az évek óta befagyasztott uniós források jelentős részéhez.
A tét óriási: összesen akár 16,4 milliárd euró érkezhetne az országba, ha a kormány augusztus 31-ig teljesíti a vállalt feltételeket.
A megállapodás alapján Magyarország hozzáférhetne a helyreállítási alap teljes, 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő keretéhez, valamint a 3,9 milliárd eurós hitelcsomag nagy részéhez is. Emellett felszabadulhatna további 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás, és újra megnyílhatna az út az Erasmus+ és Horizont programok előtt is.
A pénz azonban egyelőre nem érkezik automatikusan. Brüsszel hangsúlyozta: jelenleg csak politikai megállapodás született, nem pedig végleges pénzügyi jóváhagyás. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a magyar kormány már a következő héten benyújtja az új helyreállítási tervet, amelyet rekordtempóban fogadhatnak el.
Magyar Péter megkapta a reformlistát
A háttérben azonban komoly átalakítások körvonalazódnak. Az egyik legnagyobb változás a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése lehet. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknak 2027-ig, más szervezeteknek pedig már idén nyár végéig meg kellene szűnniük jelenlegi formájukban. Ez érzékenyen érintheti többek között a Mathias Corvinus Collegiumot is.
A megállapodás része lehet egy 1,5 milliárd eurós energetikai hálózatfejlesztési program, valamint új vasúti és közlekedési beruházások finanszírozása is. Brüsszel ugyanakkor reformokat várhat az energetikai rendszerben, ami kérdéseket vet fel a rezsicsökkentés és a magyar–orosz energetikai kapcsolatok jövőjével kapcsolatban.
A legnagyobb politikai robbanást azonban más ügyek okozhatják. Bizottsági források szerint a későbbiekben nyugdíjreformról és a költségvetési politika átalakításáról is tárgyalhatnak.
Felmerült a 13. havi nyugdíj jövője, valamint a különadók fokozatos kivezetése is, bár ezek egyelőre nem szerepelnek hivatalosan a megállapodásban.
Komoly vitákat válthat ki a migrációs paktum és a gyermekvédelmi törvény ügye is. Brüsszel azt várhatja el Magyarországtól, hogy igazodjon az Európai Unió Bíróságának döntéseihez, ami újabb belpolitikai konfliktusokat hozhat.
Az egész folyamat elképesztő sebességgel zajlik. Miközben korábban hónapokig húzódtak az egyeztetések jóval kisebb ügyekben is, most néhány hét alatt akarják végigvinni a teljes pénzügyi és politikai megállapodást. A Magyarországnak ígért milliárdokért cserébe Brüsszel egyértelműen magas árat követel – de továbbra is kérdéses, hogy ezekből mit vállal be a magyar kormány.
Orbán Viktor váratlanul kifakadt: nem hagyta szó nélkül, ami Magyar Péter és Ursula von der Leyen között történt – „Ideje abbahagyni a szemfényvesztést"
A Fidesz a teljes megállapodás nyilvánosságra hozatalát követeli . Orbán Viktor szerint Magyar Péter csak úgy érhette el az uniós pénzek felszabadítását, ha cserébe engedményeket tett Brüsszelnek.