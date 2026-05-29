Kiszivárgott, miről nem beszélt Magyar Péter és Ursula von der Leyen: ez lehet az ára az uniós pénzeknek – itt a pontos lista a feltételekről

Politikai megállapodás született Magyar Péter és Ursula von der Leyen között, amely akár 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást is megnyithat Magyarország számára. A pénz azonban csak akkor érkezik meg, ha a kormány augusztus végéig minden vállalt reformot végrehajt, az apró betűs részek pedig még komoly konfliktusokat rejthetnek – írta a Mandiner.

Von der Leyen és Magyar Péter megállapodott az uniós forrásokról, de a pénzeső előtt még sok kérdésre választ kell adnia az új kormánynak / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Politikai megállapodás született Magyar Péter és Ursula von der Leyen között arról, hogyan juthatna hozzá Magyarország az évek óta befagyasztott uniós források jelentős részéhez.

A tét óriási: összesen akár 16,4 milliárd euró érkezhetne az országba, ha a kormány augusztus 31-ig teljesíti a vállalt feltételeket.

A megállapodás alapján Magyarország hozzáférhetne a helyreállítási alap teljes, 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő keretéhez, valamint a 3,9 milliárd eurós hitelcsomag nagy részéhez is. Emellett felszabadulhatna további 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás, és újra megnyílhatna az út az Erasmus+ és Horizont programok előtt is.

A pénz azonban egyelőre nem érkezik automatikusan. Brüsszel hangsúlyozta: jelenleg csak politikai megállapodás született, nem pedig végleges pénzügyi jóváhagyás. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a magyar kormány már a következő héten benyújtja az új helyreállítási tervet, amelyet rekordtempóban fogadhatnak el.

Magyar Péter megkapta a reformlistát

A háttérben azonban komoly átalakítások körvonalazódnak. Az egyik legnagyobb változás a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése lehet. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknak 2027-ig, más szervezeteknek pedig már idén nyár végéig meg kellene szűnniük jelenlegi formájukban. Ez érzékenyen érintheti többek között a Mathias Corvinus Collegiumot is.

Magyar Péter: „Nagyon közel” a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról Új szakaszába lépett a magyar kormány és Brüsszel közötti vita az uniós pénzekről. Magyar Péter szerint már csak néhány nyitott kérdés maradt a megállapodás előtt.

A megállapodás része lehet egy 1,5 milliárd eurós energetikai hálózatfejlesztési program, valamint új vasúti és közlekedési beruházások finanszírozása is. Brüsszel ugyanakkor reformokat várhat az energetikai rendszerben, ami kérdéseket vet fel a rezsicsökkentés és a magyar–orosz energetikai kapcsolatok jövőjével kapcsolatban.