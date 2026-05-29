Valami nagyon nem stimmel Magyar Péter brüsszeli útjával: lemondták a sajtótájékoztatót, más lehet az igazság az uniós pénzekről – erre készülhet Ursula von der Leyen

Magyar Péter első brüsszeli útját nagy várakozás előzte meg, mivel a magyar kormányfő azt ígérte, hogy áttörést érhet el a Magyarországnak járó, de évek óta befagyasztott uniós források ügyében. A háttérben azonban egyre több jel utal arra, hogy Brüsszel jóval óvatosabb, mint amit a magyar kormány kommunikál, és korántsem biztos, hogy az uniós pénzek felszabadítása olyan közel van, mint azt Budapestről sugallják.

Valami nagyon nem stimmel Magyar Péter brüsszeli útjával: lemondták a sajtótájékoztatót, más lehet az igazság az uniós pénzekről

Napokig bizonytalan volt, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter találkozója valóban létrejön-e, miközben a magyar fél folyamatosan kommunikálta az egyeztetés tényét. Az Európai Bizottság csak az utolsó pillanatban erősítette meg hivatalosan a találkozót – írja a Politico.

Különösen érdekes fejlemény volt, hogy

a NATO váratlanul lemondta azt a sajtótájékoztatót, amelyen Magyar Péter és Mark Rutte közösen szerepelt volna.

A hivatalos indoklás szerint időbeosztási problémák álltak a háttérben, de a döntés újabb találgatásokat indított el arról, hogy a nemzetközi partnerek valójában mennyire készek látványosan támogatni az új magyar kormányt.

A tét nem kicsi. Magyarország számára elsősorban a 10,4 milliárd eurós uniós helyreállítási alap forrásai a legfontosabbak, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 4150 milliárd forintnak felel meg. A magyar kormány szerint az egyeztetések már előrehaladott állapotban vannak, és több kérdésben közel került a megállapodás.

Magyar Péteréknek több akadályt is ki kell kerülniük

Brüsszelben ugyanakkor több olyan akadályt is látnak, amely lassíthatja vagy akár veszélyeztetheti a folyamatot. Az egyik legfontosabb kockázat egy hamarosan várható európai bírósági döntés. Az ügy annak a 2023-as bizottsági határozatnak a jogszerűségéről szól, amely még az Orbán-kormány idején mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás felszabadítását engedélyezte. Az Európai Parlament szerint akkor Brüsszel túl gyorsan és túl engedékenyen járt el, ezért megtámadta a döntést.

Ha az Európai Unió Bírósága végül a parlamentnek ad igazat, az komoly figyelmeztetés lehet a Bizottság számára. Emiatt Ursula von der Leyen stábja most láthatóan igyekszik elkerülni, hogy ismét azzal vádolják: politikai megfontolásokból túl korán engedi szabadon a magyar forrásokat.