Az összeomlás szélére kerülhet a magyar államigazgatás Magyar Péter döntése miatt

Komoly feszültség alakulhat ki a magyar államigazgatásban, amennyiben megvalósulnak Magyar Péter tervei, erről ír a Magyar Nemzet.

Magyar Péter interjúban tálalt ki terveiről / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök szűkmarkú a képviselőkkel

A miniszterelnök a RTL Klubnak adott szombat esti interjújában arról beszélt, hogy csökkentik a politikusok és vezetők fizetését. A legtöbbet a köztársasági elnök keresheti majd, de az ő bére is jelentősen alacsonyabb lehet az eddiginél. A Tisza Párt vállalása az, hogy mérsékeljék a fizetéseket és a költségvetési kereteket, a jelenlegi számításaik szerint pedig négy év alatt

egy évnyi költséget takarítanának meg a magyar parlament működésén.

A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a parlament működése és a képviselők munkája 50 milliárd forinttal kevesebbe kerülhet, mint a Fidesz-kormány alatt. A vezetői bérek csökkentése politikailag könnyen érthető üzenet, különösen azoknak a választóknak, akik szerint a politikusi fizetések visszavágása erkölcsi kérdés. A közigazgatás szempontjából azonban a döntés másként is értelmezhető: felmerül, hogy milyen hatással lehet a versenyképes bérezésre, a szakértelem megtartására és a teljesítmény elismerésére.

A minimálbérért dolgozók rettegnek

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó minisztériumi dolgozók attól tartanak, hogy a felül kezdődő bércsökkentés később lefelé is továbbgyűrűzhet.

Többen ma sem érzik rendezettnek a kormánytisztviselői fizetéseket, különösen az ügyintézői és szakreferensi szinteken, ahol már most is jelentős a túlterheltség.

Egy, az államigazgatásban nagy tapasztalatot szerzett jogász szerint a fejlett közigazgatásokban nem az a cél, hogy a vezetők rosszul keressenek, hanem az, hogy a bérük átlátható legyen, arányban álljon a felelősséggel, és ne szakadjon el indokolatlanul a szervezet többi részétől.

Ha azonban a fizetések összetorlódnak, és egy vezető alig keres többet egy főosztályvezetőnél, az belső konfliktusokat okozhat.

A jogász arra is felhívta a figyelmet, hogy a főosztályvezetői szintig a kormánytisztviselők elvileg védettebb helyzetben vannak, vagyis csak indoklással lehet elmozdítani őket. Ezzel szemben a helyettes államtitkárok és a közigazgatási államtitkárok felsővezetőnek számítanak, esetükben a jogviszony azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntethető. Így a felelősség és a kockázat magasabb, miközben a bércsökkentés miatt a díjazás közelebb kerülhet az alacsonyabb vezetői szintekhez.