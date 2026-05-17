Újabb bejelentést tett Magyar Péter, most maga is érintett: megvannak a jelöltek, így néz ki a csere

A Tisza Párt új jelöltjeit Magyar Péter, a párt elnöke és Magyarország miniszterelnöke jelentette be vasárnap a Facebook-oldalán. Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, valamint Weisz Viktor, a Tisza eddigi EP-frakciójának külügyi tanácsadója fogja átvenni Magyar Péter és Tarr Zoltán helyét az Európai Parlamentben.

Összeférhetetlenségek és megüresedett helyek

A két hely azért üresedett meg, mert Magyar Péter és Tarr Zoltán – a Tisza EP-frakciójának korábbi két meghatározó tagja – az áprilisi országgyűlési választás után országgyűlési képviselőkké, illetve miniszterelnökké váltak, márpedig a magyar és az európai uniós szabályok szerint az országgyűlési és az európai parlamenti mandátum

egymással összeférhetetlen.

Magyar Péter közleményéből az is kiderült, hogy a Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, a frakciót eddig Tarr Zoltán irányította.

Mechatronikai mérnök a magyar képviselők között

Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnöki diplomája mellett történelem és klasszika-filológia szakon is szerzett diplomát, doktori fokozatát pedig a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán nyerte el, doktori kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult.

Weisz Viktor a Tisza-frakció eddigi külügyi tanácsadója nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-ban, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén ért el mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Tanulmányai során ösztöndíjasként vett részt a Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint a dél-koreai KAIST egyetem globális biztonságpolitikai képzésén is.

Korábbi nagy bejelentések

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárává nevezik ki Kelemen Ágnest – jelentette be szombaton Facebook-oldalán Gajdos László. A Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere szerint a környezetgazdász negyedszázados éghajlat-politikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását.

Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira.