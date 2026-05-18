Magyar Péter készülhet, besétált a rendőrségre Havasi Bertalan – egy belépőkártya lesz a perdöntő?

Feljelentést tett Havasi Bertalan a Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt – közölte hétfőn a távirati irodának eljuttatott közleményében. A korábbi helyettes államtitkár az I. kerületi rendőrkapitányságon fordult a hatóságokhoz.

Feljelentést tett Havasi Bertalan a Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt / Fotó: Balogh Zoltán

Havasi Bertalan állítása szerint a miniszterelnök szombaton, egy nyilvánosság előtt is zajló minisztériumbejárás során „törvénytelen utasítást” adott a Készenléti Rendőrségnek, hogy vezessék ki őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ahol irodája is található.

Havasi szerint példátlan, amit Magyar Péter tett

A volt helyettes államtitkár úgy fogalmazott: a rendszerváltás óta példátlan, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök

jogi eljárás

és törvényes indok

nélkül, rendőri intézkedéssel próbál eltávolíttatni egy állami vezetőt a hivatalából.

Álláspontja szerint az intézkedés a hivatali hatalommal való visszaélésnek minősül.

Hozzátette azt is, hogy állami vezetői igazolványa felmentéséig feljogosította volna arra, hogy belépjen a minisztériumokba és más közintézményekbe, függetlenül azok szervezeti változásaitól. A közleményben személyes hangvételű kritikát is megfogalmazott a miniszterelnökkel szemben, amelyben kormányzóképességét kérdőjelezte meg.

Vitatott menesztés

Az ügy előzménye, hogy Gulyás Gergely korábban már reagált Havasi Bertalan menesztésére, és egyértelművé tette: a döntés politikai felelősségét vállalja. A Miniszterelnökséget vezető volt miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy a személyi változtatás végleges, és nem tervezik annak felülvizsgálatát.

A mostani feljelentés nemcsak egy konkrét intézkedés jogszerűségéről szól, hanem egy elhúzódó politikai és személyi konfliktus újabb állomásának is tekinthető. A hatóságoknak a feljelentés alapján kell eldönteniük, hogy indokolt-e nyomozás megindítása az ügyben.

Perceken belül megjött a válasz Magyar Pétertől

A feljelentett miniszterelnök rövidesen válaszolt, a Telex cikke alatti kommentmezőben.

A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik

– írta a kormányfő.