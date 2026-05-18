Deviza
EUR/HUF361,14 +0,04% USD/HUF310,08 -0,25% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,06 +0,1% RON/HUF69,29 -0,07% CZK/HUF14,85 +0,03% EUR/HUF361,14 +0,04% USD/HUF310,08 -0,25% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,06 +0,1% RON/HUF69,29 -0,07% CZK/HUF14,85 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 982,24 -0,54% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 982 -0,25% OTP41 050 -0,12% RICHTER12 310 -2,27% OPUS302,5 -1,49% ANY8 070 +1,61% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -1,53% BUMIX9 288,2 -0,03% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 817,7 +0,12% BUX130 982,24 -0,54% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 982 -0,25% OTP41 050 -0,12% RICHTER12 310 -2,27% OPUS302,5 -1,49% ANY8 070 +1,61% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -1,53% BUMIX9 288,2 -0,03% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 817,7 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
feljelentés
miniszterelnök
Havasi Bertalan
Magyar Péter

Magyar Péter készülhet, besétált a rendőrségre Havasi Bertalan – egy belépőkártya lesz a perdöntő?

Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést Havasi Bertalan Magyar Péter ellen. Az ügy egy hétvégi minisztériumi incidenshez kapcsolódik, amely újabb fejezetet nyit a korábbi személyi döntések körüli politikai vitában. Perceken belül megjött a válasz Magyar Pétertől.
VG
2026.05.18, 13:30
Frissítve: 2026.05.18, 13:47

Feljelentést tett Havasi Bertalan a Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt – közölte hétfőn a távirati irodának eljuttatott közleményében. A korábbi helyettes államtitkár az I. kerületi rendőrkapitányságon fordult a hatóságokhoz.

MAGYAR Péter
Feljelentést tett Havasi Bertalan a Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt / Fotó: Balogh Zoltán

Havasi Bertalan állítása szerint a miniszterelnök szombaton, egy nyilvánosság előtt is zajló minisztériumbejárás során „törvénytelen utasítást” adott a Készenléti Rendőrségnek, hogy vezessék ki őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ahol irodája is található.

Havasi szerint példátlan, amit Magyar Péter tett

A volt helyettes államtitkár úgy fogalmazott: a rendszerváltás óta példátlan, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök

  • jogi eljárás
  • és törvényes indok

nélkül, rendőri intézkedéssel próbál eltávolíttatni egy állami vezetőt a hivatalából.

Álláspontja szerint az intézkedés a hivatali hatalommal való visszaélésnek minősül.

Hozzátette azt is, hogy állami vezetői igazolványa felmentéséig feljogosította volna arra, hogy belépjen a minisztériumokba és más közintézményekbe, függetlenül azok szervezeti változásaitól. A közleményben személyes hangvételű kritikát is megfogalmazott a miniszterelnökkel szemben, amelyben kormányzóképességét kérdőjelezte meg.

Vitatott menesztés

Az ügy előzménye, hogy Gulyás Gergely korábban már reagált Havasi Bertalan menesztésére, és egyértelművé tette: a döntés politikai felelősségét vállalja. A Miniszterelnökséget vezető volt miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy a személyi változtatás végleges, és nem tervezik annak felülvizsgálatát.

A mostani feljelentés nemcsak egy konkrét intézkedés jogszerűségéről szól, hanem egy elhúzódó politikai és személyi konfliktus újabb állomásának is tekinthető. A hatóságoknak a feljelentés alapján kell eldönteniük, hogy indokolt-e nyomozás megindítása az ügyben.

Perceken belül megjött a válasz Magyar Pétertől

A feljelentett miniszterelnök rövidesen válaszolt, a Telex cikke alatti kommentmezőben.

A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik

– írta a kormányfő.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu