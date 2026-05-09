Magyar Péter a térség legalacsonyabb inflációját örökli – hamarosan dönthet, drágább országot akar-e, mint Orbán Viktor
Magyarországon áprilisban mindössze 2,1 százalék volt az éves infláció, ami nemcsak pozitív meglepetés, hanem a térségben is kiemelkedően jó adat lett. Magyar Péter a miniszterelnöki székbe ülve olyan gazdasági helyzetet örökölhet meg, amelyben az árstabilitás végre nem probléma, hanem lehetőség – kérdés, hogy sikerül-e megtartani.
Orbán Viktor leköszönő kormánya óriási ajándékot hagyott ott az utódjának: Magyarország jelenleg a térség egyik legalacsonyabb inflációs mutatóját produkálja.
Az áprilisi adatok szerint a magyar infláció éves alapon 2,1 százalékra emelkedett a februári mélypont után, de még így is jóval kedvezőbb maradt a régiós versenytársakénál.
Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a közel-keleti konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros körüli ellátási problémák már hónapok óta emelik az energiaárakat világszerte. A legtöbb európai országban ez gyorsuló inflációhoz vezetett, Magyarország azonban egyelőre meglepően jól állja a nyomást.
A kiváló magyar adat azért is fontos, mert a piac korábban jóval magasabb inflációtól tartott. A fogyasztói árak havi szinten ugyan 0,4 százalékkal emelkedtek, de az éves mutató még mindig kifejezetten alacsony történelmi összevetésben.
Minden a helyére került a magyar stabilitáshoz
Az egyik legfontosabb tényező a forint erősödése, amely jelentősen mérsékelte az importált inflációt, különösen a tartós fogyasztási cikkeknél, sőt, ezek ára áprilisban még enyhén csökkent is.
Az energiaársokk másodkörös hatásai ráadásul még nem gyűrűztek be teljes erővel a gazdaságba, vagyis a vállalatok többsége egyelőre nem hárította át teljesen a költségnövekedést a vásárlókra. Az élelmiszerárak szintén viszonylag stabilak maradtak. Havi szinten alig emelkedtek, bár az elemzők szerint később megérkezhetnek a drágulások, főleg a műtrágya- és mezőgazdasági költségek növekedése miatt.
A szolgáltatásoknál már látható némi elmozdulás, főleg a közlekedéshez kapcsolódó területeken, de egyelőre nem beszélhetünk elszabadult árspirálról.
Az egész régió irigykedik
Csehországban az infláció áprilisban 2,5 százalékra gyorsult. A cseh gazdaságot főként az energiaárak újbóli emelkedése, valamint az alkohol- és dohánytermékek drágulása húzta felfelé. A szolgáltatások inflációja továbbra is magas, majdnem 5 százalékos.
Lengyelországban még rosszabb a helyzet: ott 3,2 százalékra nőtt az infláció. Az energia, az üzemanyagok és a közlekedési költségek jelentős emelkedése már egyértelműen megjelent a fogyasztói árakban. A geopolitikai válság hatása Varsóban sokkal erősebben érződik, mint Budapesten.
Románia pedig egészen más ligában játszik. Ott márciusban még 9,9 százalékos éves inflációt mértek. Az üzemanyagok mintegy 13 százalékos drágulása brutális költségnövekedést indított el, amely gyakorlatilag az egész gazdaságon végigsöpört. Az élelmiszerek, a szolgáltatások és a nem élelmiszer jellegű termékek egyaránt nagymértékben drágultak.
Ebben az összevetésben Magyarország jelenlegi 2,1 százalékos inflációja kifejezetten erős adatnak számít.
A kérdés már nem az, hogy sikerült-e megfékezni az inflációt, hanem az, hogy meddig maradhat fenn ez az állapot. A következő hónapok ebben kulcsfontosságúak lesznek.
- nyárra 3 százalék körüli infláció jöhet,
- amely az év végére akár 4-4,5 százalékra is emelkedhet.
Ez még mindig nem számít drámai szintnek, de jól mutatja, hogy az energiaválság késleltetett hatásai fokozatosan megjelenhetnek.
Magyar Péter egyelőre nem nyúl ahhoz, amit Orbán Viktor összerakott – vélik az elemzők
Az elkövetkező hónapok inflációját az árvédelmi intézkedések fogják alakítani – írja az elemzői jegyzet, majd így folytatja:
Arra számítunk, hogy az új kormány rövid távon meghosszabbítja ezeket, majd fokozatosan kivezeti őket.
A legnagyobb politikai kérdés a védett árak, a rezsicsökkentés és más gazdasági intézkedések jövője lesz. Az előző kormány által felállított rendszer ugyanis erősen védi a lakosságot az energia- és üzemanyagpiaci sokkok ellen.
Egy új kormány azonban dönthet úgy, hogy ezeket gyorsan kivezeti, ami hirtelen áremelkedést okozhatna.
Magyar Péter egy rendkívül különleges gazdasági pillanatban kerül az ország élére. Figyelmeztetései ellenére nem egy válság közepén fogja átvenni az országot, hanem egy olyan időszakban, amikor az infláció regionális összevetésben meglepően alacsony. Ez politikailag ígéretes lehetőség, de egyben veszély is: ha a gazdaságpolitika hibázik, a mostani előny nagyon gyorsan eltűnhet.
