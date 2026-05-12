Deviza
EUR/HUF357,91 +0,61% USD/HUF304,88 +0,95% GBP/HUF412,71 +0,45% CHF/HUF390,47 +0,62% PLN/HUF84,18 +0,33% RON/HUF68,8 +0,69% CZK/HUF14,7 +0,55% EUR/HUF357,91 +0,61% USD/HUF304,88 +0,95% GBP/HUF412,71 +0,45% CHF/HUF390,47 +0,62% PLN/HUF84,18 +0,33% RON/HUF68,8 +0,69% CZK/HUF14,7 +0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26% BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ópusztaszer
Tisza-kormány
Magyar Péter
kormányülés

Magyar Péter máris összehívta a Tisza-kormányt, rendkívüli helyszínen tartják meg az első ülést: ezeket a bejelentéseket teszik meg szerdán

Megkezdi a munkát az új kormány. Magyar Péter kabinetje kedden délután állt fel, miután a parlamentben esküt tettek. Az első kormányülést szerdán tartják, követve az előző Orbán-kormányok gyakorlatát. Már azt is tudjuk, milyen témákról fognak dönteni.
Hecker Flórián
2026.05.12, 21:46
Frissítve: 2026.05.12, 22:00

Ma éjféltől hivatalba lép a rendszerváltó Tisza-kormány – írta közösséi oldalán Magyar Péter.

Magyar Péter, Tisza-kormány
Magyar Péter máris összehívta a Tisza-kormányt, rendkívüli helyszínen tartják meg az első ülést / Fotó Magyar Péter /Facebook

Egyúttal bejelentette, hogy

holnap (szerdán) 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést.

A kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. "A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódunk a jelenlegi helyzetről, majd döntünk a rövidtávon szükséges intézkedésekről és elrendeljük a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását."

Közölte továbbá, hogy

  1. a kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről.
  2. Megkezdi az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását.
  3. A kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről.

Magyar Péter jelezte, hogy a fentieken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.

A kormányülést követően tájékoztatjuk a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről – zárta posztját a közösségi oldalán.

Magyar Péter kormánya

Kedden délután letette az esküt a Tisza-kormány tizenhat minisztere az Országgyűlésben, ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait.

A Tisza-kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni – jelentette ki.

Az új kormány céljának nevezte egy működő és emberséges Magyarország megteremtését és jelezte, hogy ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.

Azt is mondta: a Tisza-kormány működése csapatmunka lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel, mert csak így lehet visszaállítani az államba vetett és az utóbbi években elveszett bizalmat.

Magyar Péter arról beszélt, hogy csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki, minden kiemelten fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz. A minisztériumok felsorolása egyben a prioritásainkat is kijelöli.

A miniszterek egyenrangú partnerek, de vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcsszerepet játszanak a "rendszerváltás" folyamatában.

Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak, ezért ezen minisztériumok vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.

Nem állítjuk, hogy nem fogunk hibázni, fogunk, és ha hibázunk, el fogjuk ismerni – fogalmazott, arra kérve a képviselőket, javaslataikkal, kritikáikkal és a valós problémák felmutatásával segítsék a kormány munkáját.

Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját, kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha a letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak.

Most jelentették be: váratlanul távozik a magyar országgyűlés legfontosabb embere, Forsthoffer Ágnes menesztette – itt az indoklás
Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu