Erről eddig nem volt szó: kiderült, miért megy igazából Magyar Péter Lengyelországba, óriási üzleteket készíthetnek elő – "Azt súgták nekem"
Teljesen új megvilágításba helyezte Magyar Péter lengyelországi látogatását a Varsói Egyetem professzora. Bogdan Góralczyk elemzése a Wirtualna Polska felületén jelent meg, és a Hírek Lengyelországból blog szemlézte.
A szakértő szerint az új magyar miniszterelnök valójában a mentőövet keresheti. "Mindenekelőtt a magyarok nagyon számítanak erre, mert ez rendkívül fontos számukra. Ez nem a szeretetről vagy a klasszikus "lengyel, magyar két jó barátról" szól, hanem a tiszta érdekekről" – hívta fel rá a figyelmet.
A budapesti delegáció Varsóban, Gdańskban és Krakkóban tervez találkozókat. Bogdan Góralczyk szerint az utazás fő célját a pénzügyi kérdések jelentik, valamint hogy feloldják az európai uniós forrásokat, amelyeket az elmúlt években javarészt befagyasztott Brüsszel Magyarország elől. Mintegy 16–20 milliárd euróról van szó.
Az elemző szerint a magyar gazdaságnak, mint a falat kenyérre, úgy van szüksége az uniós forrásokra. Lengyelország pedig ebben kulcsszereplő lehet, hiszen már rendelkezik tapasztalattal az uniós finanszírozás újraindításában, a lengyel miniszterelnök személye pedig kulcsfontoságú befolyással bírhat. Donald Tusk korábban az Európai Tanács elnöke is volt, ismeri
- a mechanizmusokat,
- a bürokratákat,
- a folyosókat,
és tudja, hogyan lehet gyorsan beindítani a folyamatokat. Magyar Péternek még ekkora "hátszéllel" is sietnie kell, hogy aláírja a keretmegállapodást, és hogy augusztus végéig a Tisza-kormány benyújtsa a megfelelő uniós kérelmeket. Ez az előfeltétele ugyanis annak, hogy az első források lehívását még ebben az évben meg tudják tenni.
Magyar Péter erről nem beszélt: ezért mehet igazából Lengyelországba
A varsói kormány számára a magyar delegáció látogatása kiváló alkalom a diplomáciai kérdések rendezésére is. Lengyelországnak másfél éve nincs nagykövete Budapesten, a varsói magyar nagykövetet is hazarendelték. Így dönteni kell majd az új misszióvezetők személyéről is.
A szakértő rámutatott a kétoldalú kapcsolatok növekvő gazdasági potenciáljára is, amit a lengyel tőke egyre fokozódó jelenléte jellemez Magyarországon. "Több mint fél évszázada ismerem ezt az országot, és
még soha nem volt ennyi áru és ennyi lengyel cég Magyarország területén
– értékelt. Emlékeztetett rá, hogy a Tisza a magyar választási kampányban éppen Lengyelországot állították be a fejlődés példájaként. A magyarországi politikai változások most pedig újabb lehetőséget jelenthetnek a lengyel vállalkozók számára, beleértve a médiaipart is. "Azt súgták nekem, hogy meg lehetne venni az ottani médiumokat, mivel azokat privatizálni fogják vagy más módon osztják újra."
Mindenesetre a lengyelországi látogatás során az új magyar kormányfő találkozót tervez Karol Nawrocki államfővel is. A műsorvezető emlékeztetett arra, hogy a lengyel elnök a magyar választási kampány idején megjelent Budapesten és nyíltan támogatta Orbán Viktort.
Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az új magyar miniszterelnök és a lengyel államfő közötti kapcsolatépítés lehetséges. Ezt azzal magyarázta, hogy Magyar Pétert "nem egy klasszikus liberális", hanem vannak konzervatív jegyei is. "Ilyen ideológiai értelemben megtalálhatja a közös hangot az elnökünkkel. Hogy ez így lesz-e? Meglátjuk. A tetteik, és nem a szavaik alapján kell majd megítélni őket" – foglalta össze.
Magyar Pétert a kedden esedékes lengyelországi tárgyalásairól előzetesen azt mondta hétfőn a kormányülést követő sajtótájékoztatóján, hogy kereskedelmi, valamint energetikai egyeztetések is lesznek. Több kormánytag is elkíséri és találkozni fog Karol Nawrocki lengyel elnökkel, valamint Lech Walesa egykori elnökkel, a Szolidaritás vezetőjével, és ellátogat Gdanskba, ahol meg fogja koszorúzni az ottani emlékművet.
Magyar Péter előzőleg Krakkóban találkozni fog az érsekkel, illetve az ottani civil szférával. "Ahhoz, hogy a V4-ek együttműködése újra erős legyen, elengedhetetlen egy nagyon erős lengyel-magyar tengely" – jelentette ki.