Lecserélte Magyar Péter a Terrorelhárítási Központot: kiderült, hogy kikkel védeti meg magát

Magyar Péter bejelentette, hogy változik a kormányfő védelmét szabályzó rendelet. Hamarosan a rendőrség felel majd a miniszterelnök épségéért.
2026.05.04, 14:24

Május 9-től a Készenléti Rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a Terrorelhárítási Központtól (TEK) − közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebookon.

Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el

− fogalmazott bejegyzésében a leendő kormányfő.

A Terrorelhárítási Központot kormányrendelet hozta létre 2010. szeptember 1-jével. Első főigazgatója Hajdu János rendőr dandártábornok, aki ezt megelőzően Orbán Viktor védelmét látta el, és a Fidesz biztonsági igazgatója volt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
