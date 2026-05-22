Rendkívüli: máris összeveszett Magyar Péter Ursula von der Leyenékkel, veszélyben az uniós pénz – ezen robbant ki a balhé

Súlyos véleménykülönbség alakult ki Magyar Péter és az Európai Unió között az uniós pénz körüli egyeztetéseken – írja saját értesülései alapján az Euronews.

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a Tisza-kormány ígérete szerint képes lehet feloldani a helyreállítási alap (RRF) 10,4 milliárd eurós összegének teljes egészét az augusztus 31-i határidőig.

Ez azért is merész vállalás, mert a hírek szerint Magyarországnak az EU inkább azt javasolta, hogy az RRF-pénzek hitelrészének teljes (~4 milliárd euró) vagy részbeni elengedésével kalkuláljon, az ugyanis a reális forgatókönyv. Az új miniszterelnök viszont ragaszkodott ahhoz, hogy minden elérhető forrást megszerezzen, ne csak az unió részéről első körben megnyitott 6,5 milliárd euróval.

Az uniós pénzek egésze ennél jóval nagyobb összeg, mivel az RRF-forrásokra jön még rá a többéves pénzügyi keretből (MFF) zárolt mintegy 7 milliárd euró, amit majd csak 2029-ig kell elszámolni. Itt tehát nem sürget a határidőp, ahogy az RRF-nél, így kevésbé okozhat gondot a lehívása.

Kérdés, hogy a felszínre került értelmezések, mennyire fedik a valóságos helyzetet, vajon valóban nehézkes-e megszereznie a Tisza-kormánynak az uniós pénzeket, vagy inkább filmszínházi jelenetek játszódnak és a megegyezést nem fenyegeti ilyen mértékű kockázat.

Mindesetre az Euronews szerint a legfrissebb fejlemény, hogy Magyar Péter vonakodik az uniós nyugdíj- és adóreformtól, így a 17 milliárd eurós befagyasztott forrásban továbbra sincs elmozdulás. Viszont állítólag legalább az áttörés az Erasmus+ ügyében.

A lap szerint a nyugdíj- és adóreform vált a fő vitaponttá Budapest és Brüsszel

között a technikai tárgyalások során, amelyek célja, hogy felszabadítsák a Magyarországnak járó több milliárd eurónyi uniós forrást. Az Európai Bizottság több tisztségviselője szerint Magyar Péter mindkét reformnak ellenáll arra hivatkozva, hogy azok további terhet jelentenének az államháztartás számára.

Az összefüggés elsőre nehezen látszik, miután az uniós reformok jellemzően könnyítik a költségvetést és ezzel párhuzamosan megszorítást eredményeznek a lakossági oldalán. Esetleg arról lehet szó, hogy hogy Magyar Péter másfajta nyugdíj- és adóreformokat harangozott be a kampány során, ezeket pedig az uniós javaslatok kiütnék, ami politikailag különösen érzékeny a Tisza-kormány számára.