Deviza
EUR/HUF359,32 +0,04% USD/HUF309,5 +0,09% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,67 -0,04% RON/HUF68,48 -0,05% CZK/HUF14,8 +0,03% EUR/HUF359,32 +0,04% USD/HUF309,5 +0,09% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,67 -0,04% RON/HUF68,48 -0,05% CZK/HUF14,8 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Eurostat
Magyarország
Európai Unió

Nagyot javított Magyarország: több mint egymillióan törtek ki a szegénységből az elmúlt tíz évben

Az Európai Unióban tavaly a lakosság 20,9 százaléka volt kitéve a szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek, Magyarország a középmezőnyben áll. Idehaza az arány 19,5 százalék, ami mintegy 1,83 millió embert jelent, ugyanakkor egy évtized alatt több mint 11 százalékponttal csökkent a mutató. Ez azt jelenti, hogy 2015-höz képest több mint egymillió magyar került közelebb a középosztályhoz.
VG
2026.05.22, 07:47

Az európai uniós lakosság 20,9 százaléka volt kitéve az anyagi nélkülözésnek és a társadalmi kirekesztésnek – derült ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Magyarországon majdnem minden ötödik ember tartozott ebbe a körbe: ezzel a 17. helyen állunk az uniós rangsorban, vagyis a középmezőnyben.

Almaty,,Almaty,Region,,Kazakhstan.,June,18,,2024,Workers,At,The Magyarország
Évtizedes fordulat Magyarországon / Fotó: Timur Batyrshin

Egy évtized alatt ugyanakkor jelentős javulás történt: az EU-ban Magyarországon csökkent a harmadik legnagyobb mértékben a veszélyeztetett csoport aránya – 2015-höz képest több mint egymillió ember lépett előre a középosztály irányába.

Korosztályok szerint is középmezőnyben Magyarország

Az Eurostat nem és korosztály szerinti bontásban is közli az adatokat. A teljes népességet tekintve 2025-ben Magyarországon az emberek 19,5 százaléka – mintegy 1,83 millió fő – volt kitéve a szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek.

A fiatalkorúak körében ez az arány magasabb, 23 százalék (több mint 380 ezer fő), ugyanakkor még így is kedvezőbb az uniós 24,3 százalékos átlagnál, amellyel a 15. helyen állunk.

Az EU-ban általános jelenség, hogy a 18 év alattiak körében magasabb a kitettség, ami részben azzal függ össze, hogy az alacsonyabb jövedelmű háztartásokban több gyermek él.

Az idősek esetében a magyar arány gyakorlatilag megegyezik az uniós átlaggal: 19,6 százalék, ami mintegy 480 ezer főt jelent. A 60 év felettiek körében ezzel a 12. helyen áll Magyarország az EU-ban. Összességében tehát mind a teljes népesség, mind az inaktív korosztályok esetében a középmezőnybe tartozunk.

Felrobbantak a bérek: most tényleg többet ér a fizetés Magyarországon – az elemzők rámutattak, melyik réteg jár a legjobban

Márciusban is dinamikusan nőttek a bérek Magyarországon, miközben a reálkeresetek továbbra is érdemben bővülnek. Az elemzők szerint a folyamatok egyik legkedvezőbb eleme, hogy az alacsonyabb keresetűek bérei gyorsabban emelkednek, ami a fogyasztás élénkülését is támogathatja.

Nagy különbségek az uniós országok között

Az egyes tagállamok között jelentős eltérések vannak – ez már az Oeconomus elemzéséből derült ki. 2025-ben Romániában (27,4 százalék), Görögországban (27,5 százalék) és Bulgáriában (29 százalék) volt a legmagasabb a veszélyeztetett csoport aránya, míg Szlovéniában (15,5 százalék), Lengyelországban (15 százalék) és Csehországban (11,5 százalék) a legalacsonyabb.

Közel százmillió érintett az EU-ban

Uniós szinten 92,7 millió ember volt kitéve

  • a szegénység
  • vagy társadalmi kirekesztés

kockázatának 2025-ben. Ez mintegy 600 ezer fős csökkenés az egy évvel korábbi 93,3 millióhoz képest. Fontos ugyanakkor, hogy ez a mutató nem azonos a szegénységi rátával: az Eurostat indikátora az anyagi nélkülözés mellett olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint az alacsony munkaerőpiaci aktivitás vagy a társadalmi kapcsolatok hiánya.

 

Évtizedes fordulat Magyarországon

Az adatok 2015 óta állnak rendelkezésre, így az elmúlt évtized trendjei is jól kirajzolódnak. Tíz évvel ezelőtt Magyarországon még a lakosság 30,6 százaléka tartozott a veszélyeztetett körbe, ami közel 7 százalékponttal haladta meg az uniós átlagot, és a 24. helyet jelentette a rangsorban. Az EU-s átlag alá először 2018-ban sikerült kerülni, a mélypontot pedig 2022-ben érte el a mutató 18,8 százalékkal.

Az Európai Unió egészében ugyanakkor tartósan magas maradt a kitettség: az elmúlt évtizedben egyszer sem sikerült 20 százalék alá csökkenteni az átlagos arányt.

Ezzel szemben a visegrádi országokban 2016 óta alacsonyabb az érintettek aránya, a legfrissebb adatok szerint átlagosan 15,7 százalék.

Látványos felzárkózás Kelet-Európában

Az elmúlt tíz évben a legtöbb tagállam érdemben csökkentette a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek arányát. 2015-höz képest Finnország, Svédország, Németország, Ausztria és Franciaország kivételével minden ország javulást ért el. Az EU-ban átlagosan 3 százalékponttal, a visegrádi országokban pedig 5,2 százalékponttal mérséklődött az arány.

A legnagyobb előrelépést Románia, Bulgária és Magyarország mutatta. Romániában a 2015-ös 44,5 százalékról, Bulgáriában 43,3 százalékról csökkent jelentősen a kitettség, míg Magyarországon több mint 11 százalékpontos javulás történt. Ez azt jelenti, hogy – a népesség mintegy 275 ezer fős csökkenése mellett – több mint egymillió ember került közelebb a középosztályhoz.

Húzott egy váratlant Magyarország az EU-s statisztikákban – az elszegényedés kevésbé fenyegeti a magyarokat, mint a németeket

Tavaly Magyarországon a teljes lakosság 14,3 százaléka, míg a 18 év alattiak 17,4 százaléka volt kitett a szegénységnek. Összehasonlításképpen mindkét társadalmi csoport esetében ez jobb helyzetet jelent az EU-s átlagnál (16,2 százalék és 19,3 százalék), illetve az olyan sokszor „bezzegországként” feltüntetett államoknál, mint Svédország, Szlovákia, Franciaország, Luxemburg, Olaszország vagy éppen Románia.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu