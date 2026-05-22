Nagyot javított Magyarország: több mint egymillióan törtek ki a szegénységből az elmúlt tíz évben

Az európai uniós lakosság 20,9 százaléka volt kitéve az anyagi nélkülözésnek és a társadalmi kirekesztésnek – derült ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Magyarországon majdnem minden ötödik ember tartozott ebbe a körbe: ezzel a 17. helyen állunk az uniós rangsorban, vagyis a középmezőnyben.

Évtizedes fordulat Magyarországon / Fotó: Timur Batyrshin

Egy évtized alatt ugyanakkor jelentős javulás történt: az EU-ban Magyarországon csökkent a harmadik legnagyobb mértékben a veszélyeztetett csoport aránya – 2015-höz képest több mint egymillió ember lépett előre a középosztály irányába.

Korosztályok szerint is középmezőnyben Magyarország

Az Eurostat nem és korosztály szerinti bontásban is közli az adatokat. A teljes népességet tekintve 2025-ben Magyarországon az emberek 19,5 százaléka – mintegy 1,83 millió fő – volt kitéve a szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek.

A fiatalkorúak körében ez az arány magasabb, 23 százalék (több mint 380 ezer fő), ugyanakkor még így is kedvezőbb az uniós 24,3 százalékos átlagnál, amellyel a 15. helyen állunk.

Az EU-ban általános jelenség, hogy a 18 év alattiak körében magasabb a kitettség, ami részben azzal függ össze, hogy az alacsonyabb jövedelmű háztartásokban több gyermek él.

Az idősek esetében a magyar arány gyakorlatilag megegyezik az uniós átlaggal: 19,6 százalék, ami mintegy 480 ezer főt jelent. A 60 év felettiek körében ezzel a 12. helyen áll Magyarország az EU-ban. Összességében tehát mind a teljes népesség, mind az inaktív korosztályok esetében a középmezőnybe tartozunk.

Felrobbantak a bérek: most tényleg többet ér a fizetés Magyarországon – az elemzők rámutattak, melyik réteg jár a legjobban Márciusban is dinamikusan nőttek a bérek Magyarországon, miközben a reálkeresetek továbbra is érdemben bővülnek. Az elemzők szerint a folyamatok egyik legkedvezőbb eleme, hogy az alacsonyabb keresetűek bérei gyorsabban emelkednek, ami a fogyasztás élénkülését is támogathatja.

Nagy különbségek az uniós országok között

Az egyes tagállamok között jelentős eltérések vannak – ez már az Oeconomus elemzéséből derült ki. 2025-ben Romániában (27,4 százalék), Görögországban (27,5 százalék) és Bulgáriában (29 százalék) volt a legmagasabb a veszélyeztetett csoport aránya, míg Szlovéniában (15,5 százalék), Lengyelországban (15 százalék) és Csehországban (11,5 százalék) a legalacsonyabb.