Kiterítette a lapjait Magyarország új pénzügyminisztere: ez vár a költségvetésre, Kármán András bejelentette a Tisza-kormány terveit – élő tudósítás

Kedden 10 órakor tartják az országgyűlés szakbizottsága, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előtt Magyarország új pénzügyminiszterének meghallgatását. Kármán András itt részletesen ismerteti, mi vár a költségvetésre és milyen lépéseket tervez a Tisza-kormány.

A meghallgatás 12 óráig tart terv szerint, kedden délután pedig, 16 órától a miniszterek le is teszik az esküjüket és megalakul a Tisza-kormány.

Kármán András elsőként bemutatta közvetlen kollégáját, az államháztartásért felelős államtitkár-jelöltet. Ő a miniszterjelölthöz hasonlóan a bankszektorból érkezik, Barabás Gyula legutóbb az OTP ügyvezetője volt.

Arról beszélt, hogy tiszta profilú Pénzügyminisztériumot állítanak fel, amelynek feladata a közpénzügyi gazdálkodás és a költségvetési stabilitás lesz. A gazdaságfejlesztés Kapitány Istvánhoz fog tartozni.

Hangsúlyozta, hogy a szétválasztás ugyanakkor egységes megközelítést jelent, már csak azért is, mert a növekedés újraindítása kulcskérdés. Ezt költségvetési intézkedésekkel nem lehet önmagában elérni.

Kármán András arra nem tért ki, hogy az idei első negyedévben a magyar növekedés dobogós lett az EU-ban. Arról beszélt, hogy fenntartható költségvetési pályát terveznek, aminek a végén az euró bevezetése lehetségessé válik. Zsákutcának nevezte az elmúlt éveket.

Ezt követően tért rá a növekedési modellre. Ennek megállapítása, hogy a gazdaság toporog, leszakad az uniós átlaghoz képest is, amit ő 4 százalékban azonosított. A beruházási ráta közben 25 százalékkal esett vissza, ez és a magyar ipar teljesítményei elkeserítő megítélése szerint.

Kritizálta az extenzív gazdaságfejlesztést. Szerinte ez arra épült, hogy egyre többen dolgozzanak és egyre több külföldi tőke érkezzen.

Szerinte ez összeszerelőüzem-modell.

Elismerte, hogy ennek voltak előnyei is, hiszen hozzájárult a gazdaság bővüléséhez. De szerinte elmaradt a hatékonyság és a termelékenység emelése. "Ezt a legnagyobb hátulütője a Fidesz gazdaságpolitikájának. A Magyar Nemzeti Bank tévesen gondolta, hogy a feladata a forint folyamatos leértékelése az infláció letörése helyett. Emiatt szakadtak le a magyar bérek" – állította.