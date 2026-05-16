Döbbenetes számokat közölt a MÁV: ennyiszer támadták már meg dolgozóikat idén – súlyos büntetés vár az elkövetőkre
Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV-csoport szombati közleményében. Míg 2025 január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira.
A leginkább érintett terület a vasút:
- 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás.
- Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során.
A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül kilenc alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény: a MÁV-csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más, az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat.
Mindig fellépnek az erőszakos utasok ellen
A MÁV-csoport kijelentette, hogy a jövőben is minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújt a bántalmazott kollégáknak. A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett közel 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére.
A MÁV-csoport továbbra is folytatja a "Ha megütöd, leülöd!" kampányát, amely arra emlékezteti az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény.
Hozzátették, a biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködnek a rendőrséggel, és ahol lehetősége van, a helyi polgárőrszervezetekkel; a felügyeletük alá tartozó vagyonőri szolgálatokat pedig célzottan a legkritikusabb vonalszakaszokra vezénylik.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt közölte, hogy: „A közfeladatot ellátó munkatársaink elleni erőszak nem +indulat+, nem +vita+, hanem bűncselekmény. És erre zéró toleranciával reagálunk.”
Nagy változás jön a vonatközlekedésben, így érinti a MÁV-ot: készül az új szuperjegy – az EU áll a háttérben
Az Európai Bizottság új szabályokkal egyszerűsítené a nemzetközi vasúti utazást, a jövőben egyetlen jeggyel lehetne több országon és több szolgáltatón átívelő utakat lefoglalni. A terv nemcsak a jegyvásárlást alakítaná át gyökeresen, hanem az utasjogokat is jelentősen megerősítené. Alapjaiban változtathatja meg az európai vasúti közlekedést az Európai Bizottság frissen bemutatott reformcsomagja, amelynek célja, hogy a határokon átnyúló vonatos utazás végre egyszerűbbé, átláthatóbbá és biztonságosabbá váljon az utasok számára.
A legfontosabb változás az úgynevezett single ticket, vagyis az egységes jegy bevezetése lehet. Ez azt jelentené, hogy az utasok egyetlen vásárlással foglalhatnának le teljes nemzetközi útvonalakat akkor is, ha több vasúttársaság járataival utaznának. Jelenleg sok esetben külön jegyeket kell vásárolni az egyes szakaszokra, ami nemcsak bonyolult, hanem súlyos kockázatot is jelent késések esetén.