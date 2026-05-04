MÁV-mosdók: több száz már kész, de még mindig nincs vége a felújításnak – itt a végső határidő

„A mai napig az utasforgalom több mint négyötödét lefedő mosdót korszerűsítettünk országszerte” – közölte a Világgazdaság megkeresésére a MÁV csoport kommunikációs igazgatósága.

Milliárdokból újulnak meg a MÁV mosdói

Lázár János még 2025 elején a tízpontos vállalásában jelentette be, hogy egy éven belül a MÁV csoport összes mosdóját felújítják.

Lapunkkal a MÁV tisztázta, hogy a vasútállomásokon, illetve a buszpályaudvarokon

mintegy 1200 illemhely található – ebbe az utasforgalmi és a szolgálati mosdók is beletartoznak –,

a felmérések alapján pedig összesen 1042 mosdó szorul kisebb vagy teljes felújításra. A közlekedési vállalat decemberben még azt közölte, hogy a program a terveknek megfelelő ütemben halad, bár ekkorra már egyértelművé vált, hogy az év végéig nem készül el valamennyi mellékhelyiség.

A korábbi építési és közlekedési miniszter arról is beszámolt, hogy a munkálatok 6,5 milliárd forintba kerülnek: ezt az összeget belső forrásból teremtették elő.

Azt is mondta, hogy a nagy pályaudvaroknál található illemhelyeken a Mol-benzinkutaknál használt beléptetést vezetnek be, a kisebb helyszíneken pedig élő munkaerőt használnak majd az üzemeltetéshez.

A korábbi ígéretek szerint a mosdók használata fizetőssé vált volna, ugyanakkor a MÁV csoport utasai – érvényes jeggyel, bérlettel vagy akár mobilalkalmazáson keresztül – továbbra is díjmentesen vehették volna igénybe azokat.

Lázár János tavaly decemberben a parlament gazdasági bizottsági meghallgatásán számolt be arról, hogy

az év eleji bejelentés óta a több mint ezer mosdóból kevesebb mint négyszázat tudtak felújítani.

A korábbi miniszter úgy fogalmazott: a felújított helyszíneken már a forgalom 80 százalékát szolgálják ki – ez az arány egybevág a MÁV jelenlegi kommunikációjával is –, így az utazók többsége ma már kulturáltabb mosdókat vehet igénybe.

Fizetős rendszer marad a főpályaudvarokon, csúszik a teljes felújítás

Jelenleg a főpályaudvarokon található összes mosdó továbbra is fizetős – valahol drágább is lett –, míg a többi állomáson lévő mellékhelyiségeket bárki ingyenesen használhatja.