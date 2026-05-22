Hegyi Zsolt a saját jövőjét nem ismeri, de a MÁV-éról fontos bejelentést tett
Tizenkét év után idén újra Budapest a házigazdája a V4 Rail CEO Summitnak, vagyis a visegrádi országok vasúttársasági vezetői csúcstalálkozójának. A rendezvény egyúttal a V4 soros elnökség vasútszakmai záróeseménye is, az elnökséget ekkor adja át Magyarország Szlovákiának. A csúcstalálkozó előtt Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója doorstep sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire.
„Itt vannak a szlovák, cseh és lengyel vezető kollégák, a személyszállító vasútvállalatok vezetői, az infrastruktúra-vasutak vezetői, és itt van a vezetője annak a lengyelországi holdingnak is, amely a miénkhez hasonlóan fog össze cégeket. Azért fontos ez V4 életében, mert ezek az országok nemcsak a történelmi fordulataikban közösek az elmúlt évtizedekben, hanem közös a vasút történelme is. Közösek a kihívásai, és azt gondolom, hogy közösek a célok is, a tervek, a projektek, amelyeket végre szeretnénk hajtani. Mindenkinek ugyanaz a célja, ugyanaz a terve, olyan vasúti közlekedést teremteni ezekben az országokban, amelyek fenntartható, vonzó alternatíváját kínálják az egyéni közlekedésnek” – ismertette az esemény jelentőségét a MÁV vezérigazgatója.
Hegyi Zsolt hozzátette, hogy ezek az országok nem ugyanolyan sebességgel haladnak a vasutak megújításában. Elismerte, hogy a MÁV-nál azért még sok a tennivaló.
Fókuszban a nemzetközi vasúti együttműködés
A MÁV-vezér elmondta, hogy a találkozó egyik fontos témája lesz a nagy sebességű vasutak jövője. Ugyanis az Európai Bizottságnak van egy nagyon komoly víziója: a nagy sebességű vasúti közlekedés megteremtése 2050-re az európai kontinensen.
A lengyelek és a csehek konkrétan is léptek már előre, és nyilvánvalóan az európai hálózat nem képzelhető el anélkül, hogy a V4-országok ebben részt vennének.
Hegyi Zsolt elmondta, hogy egyeztetnek a közszolgáltatások jövőjéről is a személyszállításban, arról, hogy ebből milyen szerep hárul az államra, milyen szerep hárul a vasútvállalatokra. Fontos pont lesz a turizmus szerepe a közlekedésben, illetve a vasutak szerepe a turizmusban.
„Mind a négy országban állandó téma az, hogy ezekből az országokból vonattal az Adriát hogyan lehet elérni, és hogyan tudunk a vasúti közlekedésnek nagyobb részarányt, nagyobb teret teremteni a turisztikai célból utazók számára. Arról is beszélnünk kell, hogy a határokon átnyúló zavarkezelés, a határokon átnyúló beavatkozások lehetősége hogyan valósítható meg. Az ezeket kezelő szerveknek, kollégáknak sokkal szervezettebb közös együttműködésre van szüksége” – részletezte a MÁV vezérigazgatója.
Fontos kérdésnek tartja azt is, hogyan tudnak abban hatékonyabbak lenni abban, hogy az Európai Uniótól szármató forrásokhoz adott esetben hatékonyan férjenek hozzá, és milyen javaslatokat tudnak tenni a kormányzatnak ebben és egyéb, közlekedést érintő kérdésekben. A MÁV vezetése szeretné elérni, hogy minden évben legalább egyszer tudjanak ezek a vezetők találkozni, és tudnák támogatni a vasút iránt elkötelezett kormányok munkáját a saját szintjükön is.
Ezt lehet tudni eddig a MÁV-vezért jövőjéről
A kormányokkal való együttműködés kapcsán nem lehet megkerülni azt sem, hogy Magyarországon május 12-én megalakult az új kormány, melynek közlekedési és beruházási minisztere Vitézy Dávid lett. Ez alá a tárca alá tartozik a MÁV is. Vitézy egy héttel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy a MÁV helyzetének áttekintésétől függ a menedzsment jövője. A magyar vasúttárság vezetésében bekövetkező esetleges változásokra a Világgazdaság is rákérdezett.
Az, hogy milyen személyi változások lesznek, ezt nyilván a kormányzat tudja eldönteni, és amint eldöntötte, ezt nyilvánvalóan nyilvánosságra fogja hozni
– válaszolta a jövőjére vonatkozó kérdésre Hegyi Zsolt.