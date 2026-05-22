Deviza
EUR/HUF359,45 +0,07% USD/HUF309,69 +0,15% GBP/HUF415,8 +0,12% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,67 -0,04% RON/HUF68,47 -0,08% CZK/HUF14,8 +0,02% EUR/HUF359,45 +0,07% USD/HUF309,69 +0,15% GBP/HUF415,8 +0,12% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,67 -0,04% RON/HUF68,47 -0,08% CZK/HUF14,8 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 275,89 -0,27% MTELEKOM2 626 -0,53% MOL3 832 -2,35% OTP40 080 +0,45% RICHTER12 080 +0,41% OPUS315 +1,59% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 214,92 +0,05% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 837,85 +0,21% BUX130 275,89 -0,27% MTELEKOM2 626 -0,53% MOL3 832 -2,35% OTP40 080 +0,45% RICHTER12 080 +0,41% OPUS315 +1,59% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 214,92 +0,05% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 837,85 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
vasút
Hegyi Zsolt
MÁV

Hegyi Zsolt a saját jövőjét nem ismeri, de a MÁV-éról fontos bejelentést tett

Budapesten találkoztak a V4-országok vasúttársaságainak vezetői. A MÁV vezérigazgatója szerint fontos a szomszédos vasutak együttműködése. Hegyi Zsolt bízik benne, hogy hasonló tapasztalatcserére minden évben sor kerül majd.
VG
2026.05.22, 11:18
Frissítve: 2026.05.22, 11:34

Tizenkét év után idén újra Budapest a házigazdája a V4 Rail CEO Summitnak, vagyis a visegrádi országok vasúttársasági vezetői csúcstalálkozójának. A rendezvény egyúttal a V4 soros elnökség vasútszakmai záróeseménye is, az elnökséget ekkor adja át Magyarország Szlovákiának. A csúcstalálkozó előtt Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója doorstep sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire.

Hegyi Zsolt MÁV vonat vasút
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„Itt vannak a szlovák, cseh és lengyel vezető kollégák, a személyszállító vasútvállalatok vezetői, az infrastruktúra-vasutak vezetői, és itt van a vezetője annak a lengyelországi holdingnak is, amely a miénkhez hasonlóan fog össze cégeket. Azért fontos ez V4 életében, mert ezek az országok nemcsak a történelmi fordulataikban közösek az elmúlt évtizedekben, hanem közös a vasút történelme is. Közösek a kihívásai, és azt gondolom, hogy közösek a célok is, a tervek, a projektek, amelyeket végre szeretnénk hajtani. Mindenkinek ugyanaz a célja, ugyanaz a terve, olyan vasúti közlekedést teremteni ezekben az országokban, amelyek fenntartható, vonzó alternatíváját kínálják az egyéni közlekedésnek” – ismertette az esemény jelentőségét a MÁV vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt hozzátette, hogy ezek az országok nem ugyanolyan sebességgel haladnak a vasutak megújításában. Elismerte, hogy a MÁV-nál azért még sok a tennivaló.

Fókuszban a nemzetközi vasúti együttműködés

A MÁV-vezér elmondta, hogy a találkozó egyik fontos témája lesz a nagy sebességű vasutak jövője. Ugyanis az Európai Bizottságnak van egy nagyon komoly víziója: a nagy sebességű vasúti közlekedés megteremtése 2050-re az európai kontinensen.

A lengyelek és a csehek konkrétan is léptek már előre, és nyilvánvalóan az európai hálózat nem képzelhető el anélkül, hogy a V4-országok ebben részt vennének.

Hegyi Zsolt elmondta, hogy egyeztetnek a közszolgáltatások jövőjéről is a személyszállításban, arról, hogy ebből milyen szerep hárul az államra, milyen szerep hárul a vasútvállalatokra. Fontos pont lesz a turizmus szerepe a közlekedésben, illetve a vasutak szerepe a turizmusban.

„Mind a négy országban állandó téma az, hogy ezekből az országokból vonattal az Adriát hogyan lehet elérni, és hogyan tudunk a vasúti közlekedésnek nagyobb részarányt, nagyobb teret teremteni a turisztikai célból utazók számára. Arról is beszélnünk kell, hogy a határokon átnyúló zavarkezelés, a határokon átnyúló beavatkozások lehetősége hogyan valósítható meg. Az ezeket kezelő szerveknek, kollégáknak sokkal szervezettebb közös együttműködésre van szüksége” – részletezte a MÁV vezérigazgatója.

Fontos kérdésnek tartja azt is, hogyan tudnak abban hatékonyabbak lenni abban, hogy az Európai Uniótól szármató forrásokhoz adott esetben hatékonyan férjenek hozzá, és milyen javaslatokat tudnak tenni a kormányzatnak ebben és egyéb, közlekedést érintő kérdésekben. A MÁV vezetése szeretné elérni, hogy minden évben legalább egyszer tudjanak ezek a vezetők találkozni, és tudnák támogatni a vasút iránt elkötelezett kormányok munkáját a saját szintjükön is.

Ezt lehet tudni eddig a MÁV-vezért jövőjéről

A kormányokkal való együttműködés kapcsán nem lehet megkerülni azt sem, hogy Magyarországon május 12-én megalakult az új kormány, melynek közlekedési és beruházási minisztere Vitézy Dávid lett. Ez alá a tárca alá tartozik a MÁV is. Vitézy egy héttel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy a MÁV helyzetének áttekintésétől függ a menedzsment jövője. A magyar vasúttárság vezetésében bekövetkező esetleges változásokra a Világgazdaság is rákérdezett.

Az, hogy milyen személyi változások lesznek, ezt nyilván a kormányzat tudja eldönteni, és amint eldöntötte, ezt nyilvánvalóan nyilvánosságra fogja hozni

– válaszolta a jövőjére vonatkozó kérdésre Hegyi Zsolt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu