Gigantikus pályafelújításokat jelentett be a MÁV-vezér, ez sokakat érint: hozzányúlnak a legnagyobb kapacitású vonalhoz is – ez vár az utasokra

A pünkösdi hosszú hétvége után két jelentős pályakarbantartás kezdődik a MÁV hálózatán. Május 26-tól a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között végeznek munkálatokat, május 27-től pedig a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon indul egy több hónapos karbantartás – közölte vasárnap a közösségi oldalán Hegyi Zsolt MÁV-vezér.

A pünkösdi hosszú hétvége után két jelentős pályakarbantartás kezdődik a MÁV hálózatán / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Mint videójában elhangzik, a felújítások célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a pályaállapot javítása, valamint a megbízhatóbb és kiszámíthatóbb közlekedés biztosítása. A munkálatok idején jelentős forgalmi változásokra, pótlóbuszos közlekedésre, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani.

Hegyi Zsolt kérte az utasokat, hogy a megjelölt időszakban utazásuk megtervezése előtt tájékozódjanak a módosított menetrendekről a MÁVPlusz alkalmazásban vagy a mavplusz.hu oldalon.

Nagy forgalmat bonyolít le mindkét vonal

A vasúti forgalom szempontjából a Budapest–Pécs vonal (40-es) kiemelten fontos és terhelt, ahogy a Szerencs–Nyíregyháza vasútvonal (100c vonal) is. Az utóbbi a MÁV legnagyobb kapacitású egyvágányú vonala: Ez a 50 kilométeres szakasz végig egyvágányú és villamosított. Mindkét vonalról elmondható, hogy kulcsfontosságú, nagy forgalmú szakaszok, ahol a korlátozott pályakapacitás (az egyvágányú szakaszok) miatt a menetrendi pontosság fenntartása is nagy kihívás a MÁV-nak.

Hegyi Zsolt néhány napja beszámolt egy az utasok által régen várt felújítás lezárulásáról is. Eszerint május 30-tól újra teljes vonalon járnak a vonatok Veszprém és Ajka között. Befejeződött ugyanis a Szentgál és Városlőd-Kislőd közötti pályaszakasz helyreállítása, így újra megszakítás és átszállás nélkül utazhatnak a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vonalon közlekedő

Bakony InterCity,

valamint a Zalaegerszegre tartó Göcsej InterCity

járatokon. A vonatok az eredeti menetrend szerint közlekednek, azaz jövő szombattól óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között. A köztes településeket a csoport a korábbiaknak megfelelően Volán-járatokkal szolgálja ki.

A Bakony és Göcsej InterCityk gyorsvonati kocsikkal és egy InterCity kocsival közlekednek, az utóbbiak légkondicionáltak és kerékpárszállításra is alkalmasak.

A megbízhatóbb és pontosabb közlekedés érdekében a vonatok egy részét már korszerű Vectron mozdonyok vontatják.

A pályasebességet fokozatosan emelik majd, a főszezonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok.

Kisebb utómunkálatokra még a vonatközlekedés újraindítását követően is számítani kell a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem akadályozzák.