vonatközlekedés
pályafelújítás
Hegyi Zsolt
MÁV

Gigantikus pályafelújításokat jelentett be a MÁV-vezér, ez sokakat érint: hozzányúlnak a legnagyobb kapacitású vonalhoz is – ez vár az utasokra

Felújítások lesznek a Budapest–Pécs fővonal és a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon, mindkettő kulcsfontosságú, nagy forgalmú szakasz. A MÁV a rekonstrukció végeztével eltörli a sebességkorlátozásokat, ezzel megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés – közölte Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.
VG
2026.05.24., 13:22
Fotó: Világgazdaság

A pünkösdi hosszú hétvége után két jelentős pályakarbantartás kezdődik a MÁV hálózatán. Május 26-tól a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között végeznek munkálatokat, május 27-től pedig a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon indul egy több hónapos karbantartás – közölte vasárnap a közösségi oldalán Hegyi Zsolt MÁV-vezér. 

Fotó: MÁV csoport / Facebook

Mint videójában elhangzik, a felújítások célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a pályaállapot javítása, valamint a megbízhatóbb és kiszámíthatóbb közlekedés biztosítása. A munkálatok idején jelentős forgalmi változásokra, pótlóbuszos közlekedésre, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani.

 

Hegyi Zsolt kérte az utasokat, hogy a megjelölt időszakban utazásuk megtervezése előtt tájékozódjanak a módosított menetrendekről a MÁVPlusz alkalmazásban vagy a mavplusz.hu oldalon.

Nagy forgalmat bonyolít le mindkét vonal 

A vasúti forgalom szempontjából a Budapest–Pécs vonal (40-es) kiemelten fontos és terhelt, ahogy a Szerencs–Nyíregyháza vasútvonal (100c vonal) is. Az utóbbi a MÁV legnagyobb kapacitású egyvágányú vonala: Ez a 50 kilométeres szakasz végig egyvágányú és villamosított. Mindkét vonalról elmondható, hogy kulcsfontosságú, nagy forgalmú szakaszok, ahol a korlátozott pályakapacitás (az egyvágányú szakaszok) miatt a menetrendi pontosság fenntartása is nagy kihívás a MÁV-nak.

Hegyi Zsolt néhány napja beszámolt egy az utasok által régen várt felújítás lezárulásáról is. Eszerint május 30-tól újra teljes vonalon járnak a vonatok Veszprém és Ajka között. Befejeződött ugyanis a Szentgál és Városlőd-Kislőd közötti pályaszakasz helyreállítása, így újra megszakítás és átszállás nélkül utazhatnak a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vonalon közlekedő

  • Bakony InterCity,
  • valamint a Zalaegerszegre tartó Göcsej InterCity

járatokon. A vonatok az eredeti menetrend szerint közlekednek, azaz jövő szombattól óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között. A köztes településeket a csoport a korábbiaknak megfelelően Volán-járatokkal szolgálja ki.

A Bakony és Göcsej InterCityk gyorsvonati kocsikkal és egy InterCity kocsival közlekednek, az utóbbiak légkondicionáltak és kerékpárszállításra is alkalmasak. 

A megbízhatóbb és pontosabb közlekedés érdekében a vonatok egy részét már korszerű Vectron mozdonyok vontatják.

A pályasebességet fokozatosan emelik majd, a főszezonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok.
Kisebb utómunkálatokra még a vonatközlekedés újraindítását követően is számítani kell a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem akadályozzák.

A késési biztosítás sorsáról beszélt a MÁV első embere – erre számíthatnak nyáron az utasok

Budapesten találkoztak a V4-országok vasúttársaságainak vezetői. Az esemény kapcsán a Világgazdaság is kérdezhette a MÁV vezérigazgatóját. Hegyi Zsolt a nemzetközi együttműködések mellett a késési biztosítás jövőjéről is beszélt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
