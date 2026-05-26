Deviza
EUR/HUF356,63 -0,07% USD/HUF306,47 -0,09% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,62 -0,23% PLN/HUF84,22 -0,14% RON/HUF68,15 -0,01% CZK/HUF14,7 -0,09% EUR/HUF356,63 -0,07% USD/HUF306,47 -0,09% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,62 -0,23% PLN/HUF84,22 -0,14% RON/HUF68,15 -0,01% CZK/HUF14,7 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 570,06 +0,65% MTELEKOM2 594 -1,08% MOL3 850 +0,57% OTP40 500 +1,73% RICHTER11 950 -0,42% OPUS316 +1,27% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149 -0,34% WABERERS4 650 +0,65% BUMIX9 152 -0,25% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 880,11 +1,24% BUX130 570,06 +0,65% MTELEKOM2 594 -1,08% MOL3 850 +0,57% OTP40 500 +1,73% RICHTER11 950 -0,42% OPUS316 +1,27% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149 -0,34% WABERERS4 650 +0,65% BUMIX9 152 -0,25% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 880,11 +1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
járműipar
autó
Mercedes

Magyar cég vette meg a Mercedes egyik csúcsmodelljének gyártóbázisát: elképesztő méreteket ölt az ipari központ – kiderült, ki adta rá a pénzt

Hosszú távú bérleti szerződést kötött a Gestor spanyolországi leányvállalata a Mercedes-Benz csoporthoz tartozó spanyol társasággal a Barcelona térségében található gyártócsarnokára. Az európai logisztikai és ipari létesítmények iránt évről évre erősödik a befektetői kereslet.
VG
2026.05.26, 10:13
Frissítve: 2026.05.26, 10:50

A Gestor Befektetési Zrt. 2026 áprilisában vásárolta meg a barcelonai régióban található, több mint 13 ezer négyzetméteres ipari központot Esparreguerában. A gyártócsarnok és raktár kizárólagos bérlője a Mercedes-Benz Espana többségi tulajdonában álló stratégiai beszállító vállalat, amely a Mercedes V-osztály modellek alvázgyártásáért felel. A tranzakció egy hosszú távú bérleti konstrukcióban valósult meg, a projekt finanszírozását pedig a spanyol piac egyik vezető hitelintézete, a CaixaBank biztosította.

Gestor Mercedes
A gyártócsarnok és raktár kizárólagos bérlője a Mercedes-Benz Espana többségi tulajdonában álló stratégiai beszállító vállalat / Fotó: Gestor

A Gestor az elmúlt években komoly tranzakciós múltat és tapasztalatot épített ki az autóiparhoz kapcsolódó logisztikai és gyártóeszközök piacán. A társaság korábban Bilbao térségében birtokolt egy közel ötezer négyzetméteres létesítményt, amelynek bérlője a Volkswagen csoport egyik meghatározó beszállítója volt. Ezt az elemet a vállalat a vagyonkezelési stratégia részeként sikeresen értékesítette. A Gestor hazai ipari befektetéseinek pillére a győri LISI gyáregység, amely szintén az autó-, repülőgép- és orvosieszköz-ipar beszállítói láncát szolgálja ki.

A társaságnak már volt Spanyolországban hasonló, a Volkswagen csoporthoz kapcsolódó gyártóbázisa, Magyarországon pedig jelenleg is tulajdonában áll az egyik jelentős autóipari beszállítói gyár Győrben, amelyet egy francia tulajdonú társaságnak ad hosszú távon bérbe.

A magyar tulajdonú befektető és vagyonkezelő vállalat több mint 15 éve aktív és 2025 óta beágyazott szereplője az Ibériai-félsziget kereskedelmi ingatlanszektorának. A társaság Magyarországon, Spanyolországban és Portugáliában épít diverzifikált eszközállományt, fókuszában stabil jövedelemtermelő, hosszú távra bérbe adott ipari, logisztikai, retail és szálláshelyprojektekkel.

A spanyol cég a Mercedes V-osztály modellek alvázgyártásáért felel

Az európai logisztikai piacon a bérlői kockázatok minimalizálása kulcskérdéssé vált – nyilatkozta Gerő András, a Gestor Befektetési Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója. Kiemelte: az olyan tranzakciók, mint ez a barcelonai akvizíció, tökéletesen illeszkednek a stratégiájukba: egy európai blue chip autógyártó közvetlen ellátási láncához kapcsolódó, intézményi minőségű és hosszú távú jövedelemtermelő eszközzel bővültek. A kiszámítható bérlői háttér, a teljes körű költségáthárítás és az inflációvédett hozamtermelő képesség a jelenlegi makrogazdasági környezetben is kiemelkedő stabilitást biztosít nekik – emelte ki. Hozzátette:

  • Spanyolország
  • és Portugália

nem csupán opportunista célpontok számukra, hanem olyan stratégiai piacok, ahol a helyi beágyazottságuk révén képesek az intézményi befektetők számára is vonzó, egyedi értéket teremteni.

A Gestor mögött álló menedzsment több mint három évtizedes, meghatározó tapasztalattal rendelkezik a hazai és a regionális befektetési piacon. A társaság igazgatóságában és operatív vezetésében olyan elismert szakemberek vesznek részt, akik korábban a Big 4 felső vezetőiként irányítottak kiemelt piaci tranzakciókat. Erre a stabil szakmai bázisra építve a Gestor a következő években tovább növeli tőkekihelyezését az Ibériai-félszigeten, dinamikusan bővítve dél-európai jelenlétét.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu