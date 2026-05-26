Magyar cég vette meg a Mercedes egyik csúcsmodelljének gyártóbázisát: elképesztő méreteket ölt az ipari központ – kiderült, ki adta rá a pénzt

A Gestor Befektetési Zrt. 2026 áprilisában vásárolta meg a barcelonai régióban található, több mint 13 ezer négyzetméteres ipari központot Esparreguerában. A gyártócsarnok és raktár kizárólagos bérlője a Mercedes-Benz Espana többségi tulajdonában álló stratégiai beszállító vállalat, amely a Mercedes V-osztály modellek alvázgyártásáért felel. A tranzakció egy hosszú távú bérleti konstrukcióban valósult meg, a projekt finanszírozását pedig a spanyol piac egyik vezető hitelintézete, a CaixaBank biztosította.

A Gestor az elmúlt években komoly tranzakciós múltat és tapasztalatot épített ki az autóiparhoz kapcsolódó logisztikai és gyártóeszközök piacán. A társaság korábban Bilbao térségében birtokolt egy közel ötezer négyzetméteres létesítményt, amelynek bérlője a Volkswagen csoport egyik meghatározó beszállítója volt. Ezt az elemet a vállalat a vagyonkezelési stratégia részeként sikeresen értékesítette. A Gestor hazai ipari befektetéseinek pillére a győri LISI gyáregység, amely szintén az autó-, repülőgép- és orvosieszköz-ipar beszállítói láncát szolgálja ki.

A magyar tulajdonú befektető és vagyonkezelő vállalat több mint 15 éve aktív és 2025 óta beágyazott szereplője az Ibériai-félsziget kereskedelmi ingatlanszektorának. A társaság Magyarországon, Spanyolországban és Portugáliában épít diverzifikált eszközállományt, fókuszában stabil jövedelemtermelő, hosszú távra bérbe adott ipari, logisztikai, retail és szálláshelyprojektekkel.

Az európai logisztikai piacon a bérlői kockázatok minimalizálása kulcskérdéssé vált – nyilatkozta Gerő András, a Gestor Befektetési Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója. Kiemelte: az olyan tranzakciók, mint ez a barcelonai akvizíció, tökéletesen illeszkednek a stratégiájukba: egy európai blue chip autógyártó közvetlen ellátási láncához kapcsolódó, intézményi minőségű és hosszú távú jövedelemtermelő eszközzel bővültek. A kiszámítható bérlői háttér, a teljes körű költségáthárítás és az inflációvédett hozamtermelő képesség a jelenlegi makrogazdasági környezetben is kiemelkedő stabilitást biztosít nekik – emelte ki. Hozzátette:

Spanyolország

és Portugália

nem csupán opportunista célpontok számukra, hanem olyan stratégiai piacok, ahol a helyi beágyazottságuk révén képesek az intézményi befektetők számára is vonzó, egyedi értéket teremteni.