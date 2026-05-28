Fix áras menükkel juthatunk fel a gasztronómia csúcsára: indul a Mindmegette Étterem Napok – érdemes sietni, a legmenőbb helyek azonnal betelnek
Aki eddig csak kerülgette a magasabb árkategóriás éttermeket, mert nem akart a vacsora végén kellemetlen meglepetést kapni a számlánál, vagy gondot jelentett, hogy mit válasszon a jobbnál jobb fogások közül, annak most jó alkalom nyílik a kísérletezésre. Május 29. és június 14. között rendezik meg a Mindmegette Étterem Napokat, amelyen a részt vevő éttermek előre összeállított, háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A foglalás már elindult, és a tapasztalatok alapján a legjobb időpontokra gyorsan lecsapnak a vendégek.
Egyszerű a matek: magas minőséget kevesebbért
A program lényege egyszerű: a vendégek nem a teljes étlapról választanak, hanem a séfek által összeállított menüsorokból. Ez általában előételt, főételt és desszertet jelent, vagyis teljes éttermi élményt ad, de előre ismert végösszeggel. A Mindmegette Étterem Napokon négy árkategória közül lehet választani:
a háromfogásos menük 6900, 8900, 10 900 és 13 900 forintba kerülnek.
Ez különösen fontos most, amikor az elmúlt évek inflációja után sokan óvatosabban költenek étteremre. A Mindmegette közlése szerint a vendéglátásban jelentősen emelkedtek az alapanyagárak, a bérek és az energiaköltségek is, amit a helyek egy része csak fokozatosan tudott beépíteni az áraiba. Emiatt sok vendég ritkábban jár étterembe, főleg akkor, ha prémium helyről vagy többfogásos vacsoráról van szó.
Világszerte népszerű a „restaurant week" koncepció
A vendég előre tudja, mennyit fizet majd az ételért, az étterem pedig kiszámíthatóbban tud tervezni. Az előre összeállított menüsor a konyhának is könnyebbséget jelenthet, mert pontosabban lehet kalkulálni az alapanyagokkal, gyorsabb lehet a kiszolgálás, és csökkenhet a veszteség is. Nem véletlen, hogy az ehhez hasonló „restaurant week” típusú események világszerte népszerűek.
A Mindmegette Étterem Napok kínálatában várhatóan többféle stílust válogattak össze, hogy mindenki a saját szája íze szerint választhasson:
- klasszikus magyar konyhát vivő éttermek,
- modern bisztrók,
- nemzetközi ízeket kínáló helyek
- és prémiumkategóriás éttermek is csatlakozhatnak a programhoz.
A négy árkategória azért is fontos, mert így a vendégek könnyebben kiválaszthatják, milyen szintű éttermi élményt szeretnének kipróbálni.
A prémium éttermek is nyitnak mindenki felé
A 6900 forintos menük azoknak lehetnek vonzók, akik megfizethető áron mennének el egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára. A 8900 forintos kategória már szélesebb mozgásteret adhat az éttermeknek, míg a 10 900 és 13 900 forintos menük jellemzően a magasabb színvonalú, különlegesebb alapanyagokra vagy prémium vendéglátóhelyekre lehetnek jellemzőek. A pontos kínálatot és a részt vevő éttermeket a foglalási oldalon lehet ellenőrizni.
A vendégeknek ugyanakkor érdemes gyorsan dönteniük, mert rendszerint az esti időpontok és a hétvégék telnek be először, különösen azoknál az éttermeknél, amelyek amúgy is erős vendégkörrel vagy jó hírnévvel rendelkeznek. Aki tehát régóta kinézett magának egy népszerű helyet, most kedvezőbb és átláthatóbb formában próbálhatja ki. A Mindmegette Étterem Napok
május 29-én indul és június 14-ig tart,
vagyis bő két hét áll rendelkezésre arra, hogy a vendégek fix áron teszteljenek új éttermeket, ismert helyeket vagy olyan menüsorokat, amelyek a normál étlapról választva jóval nagyobb kiadást jelenthetnek.