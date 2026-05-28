Fix áras menükkel juthatunk fel a gasztronómia csúcsára: indul a Mindmegette Étterem Napok – érdemes sietni, a legmenőbb helyek azonnal betelnek

Aki eddig csak kerülgette a magasabb árkategóriás éttermeket, mert nem akart a vacsora végén kellemetlen meglepetést kapni a számlánál, vagy gondot jelentett, hogy mit válasszon a jobbnál jobb fogások közül, annak most jó alkalom nyílik a kísérletezésre. Május 29. és június 14. között rendezik meg a Mindmegette Étterem Napokat, amelyen a részt vevő éttermek előre összeállított, háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A foglalás már elindult, és a tapasztalatok alapján a legjobb időpontokra gyorsan lecsapnak a vendégek.

Páratlan lehetőség a legfinomabb túrógombócok és gulyáslevesek felfedezésére a Mindmegette Étterem Napok / Fotó: adriaticfoto / Shutterstock

Egyszerű a matek: magas minőséget kevesebbért

A program lényege egyszerű: a vendégek nem a teljes étlapról választanak, hanem a séfek által összeállított menüsorokból. Ez általában előételt, főételt és desszertet jelent, vagyis teljes éttermi élményt ad, de előre ismert végösszeggel. A Mindmegette Étterem Napokon négy árkategória közül lehet választani:

a háromfogásos menük 6900, 8900, 10 900 és 13 900 forintba kerülnek.

Ez különösen fontos most, amikor az elmúlt évek inflációja után sokan óvatosabban költenek étteremre. A Mindmegette közlése szerint a vendéglátásban jelentősen emelkedtek az alapanyagárak, a bérek és az energiaköltségek is, amit a helyek egy része csak fokozatosan tudott beépíteni az áraiba. Emiatt sok vendég ritkábban jár étterembe, főleg akkor, ha prémium helyről vagy többfogásos vacsoráról van szó.

Világszerte népszerű a „restaurant week" koncepció

A vendég előre tudja, mennyit fizet majd az ételért, az étterem pedig kiszámíthatóbban tud tervezni. Az előre összeállított menüsor a konyhának is könnyebbséget jelenthet, mert pontosabban lehet kalkulálni az alapanyagokkal, gyorsabb lehet a kiszolgálás, és csökkenhet a veszteség is. Nem véletlen, hogy az ehhez hasonló „restaurant week” típusú események világszerte népszerűek.

A Mindmegette Étterem Napok kínálatában várhatóan többféle stílust válogattak össze, hogy mindenki a saját szája íze szerint választhasson:

klasszikus magyar konyhát vivő éttermek,

modern bisztrók,

nemzetközi ízeket kínáló helyek

és prémiumkategóriás éttermek is csatlakozhatnak a programhoz.

A négy árkategória azért is fontos, mert így a vendégek könnyebben kiválaszthatják, milyen szintű éttermi élményt szeretnének kipróbálni.