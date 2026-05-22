Kevesen használják, pedig számos előnnyel jár ez a mobilszolgáltatás

Manapság nemcsak alkalmi használóknak, hanem gyerekek első telefonjához vagy szerződéses kötöttséget kerülő ügyfeleknek is rugalmas, kiszámítható alternatívát kínálnak a feltöltőkártyás csomagok a Yettel szerint. A mobilozók alig negyede használ ma feltöltőkártyás előfizetést, pedig a konstrukció továbbra is jó megoldás lehet azoknak, akik kézben akarják tartani a telefonos költéseiket.
Németh Anita
2026.05.22, 15:40

A mobil-előfizetők töredéke használ feltöltőkártyás előfizetést. Ők azok, akik előre fizetik a mobilos költéseiket és a mondás alapján nyújtózkodnak, amíg a takarójuk ér – mutat rá pénteki közleményében a Yettel.

A mobilozók alig negyede használ ma feltöltőkártyás előfizetést, pedig a konstrukció továbbra is jó megoldás lehet / Fotó: Pixabax

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)  2025. második féléves jelentése alapján a hanghívást forgalmazó SIM-kártyák között a eltöltőkártyás előfizetések százalékos aránya 23 százalék, azaz az összes mobilozó alig egynegyede használja ezt a szolgáltatást. Ráadásul ez az arány egyre kisebb lesz, mivel a számlás, azaz az utólag fizető előfizetések piaca folyamatosan növekszik.

A feltöltőkártyás konstrukció ugyanakkor több esetben is ideális megoldás lehet. A telefonszolgáltató rámutat, hogy az ügyféligények változásával a számlás csomagok kínálata is változik, a feltöltőkártyás csomagok kínálata is mást jelent ma, mint korábban.

A feltöltőkártyás ügyfelek számára az egyik legfontosabb szempont az átlátható költségstruktúra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a klasszikus, rendszeres feltöltésen felül az extra adat- és perc-csomagok különválaszthatók, így a kínálat a legkisebb egységektől akár a korlátlan megoldásokig rugalmasan variálható, teljes szabadságot adva az ügyfeleknek, hogy az igényeik szerint megfelelő opciókat válasszák.

Kinek való a feltöltőkártyás csomag?

A feltöltőkártyás megoldás mögött sokszor tudatos, költségkontroll szemléletű fogyasztói megközelítés áll. Akik ezt választják, hasonlóan döntenek, mint amikor a saját autó fenntartása helyett az autómegosztást, vagy bérlet helyett az eseti BKK jegyvásárlást választják: csak a tényleges használatért akarnak fizetni, mert kiszámíthatóbbnak ítélik – szemléltette a Yettel.

Ez a szemlélet érvényesül a különböző felhasználói igényeknél is:

  • Alkalmi használóknak: Nem kell sietniük az egyenleg elköltésével, a 365 napos érvényesség és a le nem járó adatkeretek miatt a számuk a kevésbé aktív időszakokban sem vész el.
  • Szülőknek és gyerekeknek: Ideális megoldás az első telefonhoz. A szülő pontosan akkora keretet vásárolhat, amekkorát szükségesnek tart, miközben a gyermek a keretek kezelésén keresztül tanulja meg az online tudatosságot és az adatbeosztást.
  • Kötöttségeket kerülőknek: Azoknak, akik a készülékkedvezményért cserébe sem mondanának le a szerződés nélküli státuszról, ez a rendszer biztosítja a vágyott szabadságot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
