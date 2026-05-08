Vitézy Dávid elmondta, mi lesz Magyarország egyik legnagyobb beruházásával: eldőlt, hogy befejezik-e, vagy sem – „Ez várható”
Látványos szakaszába ért a mohácsi Duna-híd építése, az ország legnagyobb beruházásának sorsa azonban a kormányváltás után is az egyik legfontosabb közlekedéspolitikai kérdés maradt. Miközben a leköszönő országgyűlési képviselő, Hargitai János friss fotókon mutatta meg, hogy már áll a 270 méteres mederhíd szerkezete, addig Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt: minden folyamatban lévő projektet átvilágítanak, így a mohácsi Duna-híd projektjét is.
Hargitai János a közösségi oldalán arról írt, hogy közvetlenül az új Országgyűlés megalakulása előtt már jól látható állapotban van a Duna jobb partján épülő mohácsi mederhíd. A beruházás központi eleme egy 270 méter hosszú híd lesz, amelyhez a szigeti oldalon további két ártéri híd kapcsolódik, egy 250 és egy 230 méteres szerkezet. A három hídelem összeépítésével készül el a teljes, kétszer két sávos új dunai átkelő és a hozzá kapcsolódó úthálózat.
A projekt egyik fontos eleme, hogy a városi oldalon a kétszer két sávos kapcsolat az M6-os autópálya irányába már most használható. Ez azért lényeges, mert a beruházás nem pusztán egy új híd építéséről szól, hanem arról is, hogy Mohács közvetlenebb gyorsforgalmi kapcsolatot kapjon az országos közúthálózattal. A fejlesztéstől a térség gazdasági felzárkózását, logisztikai szerepének erősödését és a déli országrész jobb elérhetőségét várják.
A jelenlegi tervek szerint a teljes beruházás 2028 őszére készülhet el.
A Tisza Párt választási győzelme után egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy mely nagy állami projekteket vizsgálhatják felül.
Mi vár a mohácsi Duna-hídra?
Vitézy Dávid, aki a tervek szerint a közlekedési és beruházási tárcát vezetheti majd, az Átlátszónak adott interjújában arról beszélt: a mohácsi híd ügyét is részletesen át kell tekinteniük. Jelezte azt is, hogy ez már olyan előrehaladott állapotban lévő beruházás, amelynél reális forgatókönyv a befejezés.
„Ez már abban a fázisban van, hogy ez várható, igen” – fogalmazott arra a kérdésre, hogy megépül-e végül a híd. Vitézy hangsúlyozta:
a kormányzat nem szeretne félbehagyott, torzó állapotban maradó projekteket maga után hagyni,
ugyanakkor minden beruházást pénzügyi és műszaki szempontból is át fognak világítani. A mohácsi híd esetében szerinte külön helyzetet teremt, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium már teljes körű szerződéseket kötött a kivitelezésre, így itt jóval kisebb a mozgástér, mint egy még el sem indított fejlesztésnél.
A térségben régóta sürgetik az új átkelőt, mert a déli Duna-szakaszon rendkívül kevés a közúti kapcsolat, miközben Mohács és környéke logisztikai szempontból fontos tranzitzónának számít a Balkán felé vezető útvonalakon. Az új híd évtizedes közlekedési problémákat oldhat meg, ellenzői viszont rendszeresen felvetették a költségek gyors emelkedését és a beruházás megtérülésének kérdését.
Átadták Magyarország új négysávos útját
A mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat egyik fontos szakasza újabb mérföldkőhöz érkezett: az autósok április végétől már teljes szélességében, kétszer két sávon közlekedhetnek Mohácson a Busó körforgalom és az M6-os autópálya között. Ezzel megnyílhat a forgalom előtt mindkét irányba, és a város végleges összekötése az M6-os autópályával.
Ez azt jelenti, hogy a Mohács térségében közlekedők számára jelentősen gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válhat az eljutás az M6-os autópályához, ami nemcsak a helyi autósok, hanem a térség gazdasági szereplői számára is fontos fejlemény. A Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat fejlesztése ugyanis nem csupán közlekedési beruházás, hanem a dél-dunántúli logisztikai kapcsolatok egyik kulcseleme.