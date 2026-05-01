Mostantól retteghetnek a horvátok: Amerikai beállt a Mol mögé, be fogja hajtani az INA-tartozását – majdnem 300 millió dollárnak örülhet a magyar olajóriás

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Egyesült Államok kerületi bírósága 2026. április 28-án végleges ítéletet hozott a Molnak a Horvát Köztársaság elleni ICSID-ítéletének végrehajtásáról. A végzést a Columbia kerületi bíróság adta ki.

A Mol javára hozott döntés végelgessé vált/Fotó: Horváth Lilla

A Mol tőkepiaci tájékoztatása szerint annak idején a "Mol Olaj- és Gázipari Nyrt. kontra Horvát Köztársaság (ICSID-ügy száma: ARB/13/32)" című eljárásban a választottbíróság 2022. július 5-én hozta meg az első ítéletet, amely a Molnak

mintegy 183 millió dollárt,

valamint kamatokat,

költségeket

és kiadásokat

ítélt meg Horvátországgal szemben az Energia Charta Egyezmény megsértése miatt, a Molnak az INA-Industrija Naftéba történő befektetésével kapcsolatban.

A Mol aztán 2023 januárjában nyújtotta be az amerikai végrehajtási kérelmet. Horvátország több védekezési érvet is felhozott, elsősorban a szuverén immunitásra hivatkozva. A bíróság azonban elutasította ezeket a védekezési érveket, és 2026. március 5-i véleményében gyorsított eljárásban döntött a Mol javára.

A bíróság a mostani, április 28-i ítéletével az eredeti határozatot az Egyesült Államok szövetségi bírósági ítéletévé alakította át, amelynek összege kamatokkal együtt

körülbelül 286 millió dollár.

A fejleménynek azonban van egy olyan mozzanata, ami mostantól teljesen más helyzetet teremt.

Végre hátra dőlhet a Mol

A fenti döntés azt jelenti a Világgazdaság Molhoz közelálló forrásának magyarázata szerint, hogy az amerikai bíróság döntésének következtében az ICSID választottbírósági ítélete gyakorlatilag az amerikai bíróság szintjére emelkedett, így az Egyesült Államok joghatósága alatt közvetlenül végrehajthatóvá vált. Ennek megfelelően,