Deviza
EUR/HUF358,81 -0,11% USD/HUF309,02 -0,06% GBP/HUF415,11 -0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,55 -0,19% RON/HUF68,37 -0,21% CZK/HUF14,78 -0,11% EUR/HUF358,81 -0,11% USD/HUF309,02 -0,06% GBP/HUF415,11 -0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,55 -0,19% RON/HUF68,37 -0,21% CZK/HUF14,78 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 459,49 -0,13% MTELEKOM2 622 -0,69% MOL3 824 -2,56% OTP40 080 +0,45% RICHTER12 170 +1,15% OPUS312 +0,64% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 197,19 -0,14% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 844,98 +0,46% BUX130 459,49 -0,13% MTELEKOM2 622 -0,69% MOL3 824 -2,56% OTP40 080 +0,45% RICHTER12 170 +1,15% OPUS312 +0,64% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 197,19 -0,14% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 844,98 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében – halálos áldozata is van

Tiszaújváros
MOL
robbanás

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében – halálos áldozata is van

Egy ember életét vesztette, súlyos sérültek is vannak. A tiszaújvárosi üzembe utazik Kapitány István, hogy egyeztessen Hernádi Zsolttal, a MOL elnök-vezérigazgatójával.
Csókási Annamária
2026.05.22, 09:31
Frissítve: 2026.05.22, 10:19

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. 

magyar péter mol
A MOL tiszaújvárosi üzemének robbanásáról Magyar Péter számolt be először Facebookon / Fotó: AFP

A MOL gázrobbanásában vesztette életét egy munkás

A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történ, melynek a szakértők már vizsgálják a körülményeit.

A Tiszaújvárosi krónika közlése szerint az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.  Szemtanúk szerint a robbanás lökéshullámai 150-200 méterre is érezhetőek voltak az üzemtől, majd hatalmas fekete füstfelhő borította el a környéket, amely a pirogáz égéséből származik.

Az energetikai miniszter azonnal indult

Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre, hogy egyeztessen Hernádi Zsolttal; a MOL elnök-vezérigazgatója. 

„A megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért”  – közölte Magyar Péter Facebook-oldalán

Cikkünk frissül.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu