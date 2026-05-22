Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében – halálos áldozata is van

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében.

A MOL tiszaújvárosi üzemének robbanásáról Magyar Péter számolt be először Facebookon / Fotó: AFP

A MOL gázrobbanásában vesztette életét egy munkás

A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történ, melynek a szakértők már vizsgálják a körülményeit.

A Tiszaújvárosi krónika közlése szerint az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset. Szemtanúk szerint a robbanás lökéshullámai 150-200 méterre is érezhetőek voltak az üzemtől, majd hatalmas fekete füstfelhő borította el a környéket, amely a pirogáz égéséből származik.

Az energetikai miniszter azonnal indult

Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre, hogy egyeztessen Hernádi Zsolttal; a MOL elnök-vezérigazgatója.

„A megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért” – közölte Magyar Péter Facebook-oldalán.

