Megmondta a Mol, mi fog történni a dízellel Magyarországon, miután ma kifogy a stratégiai készlet: csütörtöktől új helyzet lesz a benzinkutakon

A kisebb benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyag-ellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot; a Mol ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja.

Országosan 2-3 héten belül vagy akár korábban is komoly üzemanyag-ellátási gondok alakulhatnak ki országszerte, ha a benzinkutaknak árrés nélkül kell értékesíteniük – nyilatkozta a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke kedden. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extraprofitadót is kell fizetniük.

A Mol olajtársaság ugyanis korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag. Emiatt csütörtöktől hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kiskereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább.

Gépész László kiemelte, hogy emiatt a független benzinkutak a saját készleteik végeztével korlátozhatják az értékesítést, erre már most is lehet példákat találni az ország számos részéből. A másik megoldás az lehet, hogy folytatják az értékesítést, de bezárnak, amint kimerülnek a tartalékaik.

Az elnök szerint valószínűleg ezt az utóbbi eljárást választják majd többen, de a vége az lesz, hogy a kereslet megugrása miatt egyre többen csukják be a benzinkútjaikat rövid időn belül. Hangoztatta: azonnali intézkedésekre van szükség, mert a 2022-eshez hasonló országos benzinválság alakulhat ki.

A Molnál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a Mol saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag-ellátás folyamatos legyen az országban.

Az FBSZ közleményében arról írt, hogy a szektor működése fenntarthatatlanná vált, az évi 400 milliárd forint adóbevételt generáló független kutak veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Az érdekképviselet sürgeti a szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás mielőbbi lezárását a ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében.