Deviza
EUR/HUF357,4 +0,46% USD/HUF304,69 +0,88% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF389,56 +0,39% PLN/HUF84,13 +0,27% RON/HUF68,69 +0,52% CZK/HUF14,7 +0,5% EUR/HUF357,4 +0,46% USD/HUF304,69 +0,88% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF389,56 +0,39% PLN/HUF84,13 +0,27% RON/HUF68,69 +0,52% CZK/HUF14,7 +0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 297,53 -0,72% MTELEKOM2 432 +0,9% MOL4 132 +0,63% OTP42 030 -1,31% RICHTER12 400 -1,61% OPUS298 -4,7% ANY7 530 +0,8% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 215,79 +1,03% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 809,95 -0,82% BUX133 297,53 -0,72% MTELEKOM2 432 +0,9% MOL4 132 +0,63% OTP42 030 -1,31% RICHTER12 400 -1,61% OPUS298 -4,7% ANY7 530 +0,8% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 215,79 +1,03% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 809,95 -0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyag
gázolaj
benzin
Mol
dízel

Megüzente a Mol a benzinkutaknak: elfogy az ország dízeltartaléka – „Egy-két nap és a stratégiai készlethányad is kiürül”

VG
2026.05.12, 15:47
Frissítve: 2026.05.12, 15:53

Ha a jelenlegi helyzet nem változik, akkor szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel Magyarországon – írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött Mol-levélre hivatkozva az Mfor gazdasági portál. A lap szerint a Mol csütörtöktől hatósági áron fogja továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell majd továbbadniuk.

Mol
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Mfornak nyilatkozva elmondta, hogy a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak kiskereskedelmi adót is kell fizetni a béreken, a járulékokon és a fenntartási költségeken felül.

A lap adatai szerint a független benzinkutak csaknem harmada már most is árrés nélkül kereskedik a gázolajjal, miután a Mol már korábban megírta nekik, hogy felhasználták a rendelkezésre álló készletet. Gépész szerint egy-két nap, és elfogynak a kutak készletei, emiatt le fognak állni. Különösen néhány vidéki térségben, például Tokaj-Hegyalján alakulhatnak ki ellátási foltok, mivel azon a környéken több benzinkút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból.

A Mol jelenleg teljes kapacitásnak körülbelül felével működik, azonban maximális kapacitással is csupán az ország igényeinek 70 százalékát tudja kielégíteni. Az FBSZ szerint még hónapokig nem várható a maximális kapacitás.

Kapitány István, a  Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy jelenleg nincs itt az ideje annak, hogy felülvizsgálják az érvényben lévő védett árat.

A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 684 forint, a dízelé 705 forint literenként. A 2026. március 10-től érvényes hatósági üzemanyagár literenként 595 forint a benzinre és 615 forint a gázolajra.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu