Ennek nem fog örülni a Mol, a horvátok lesöpörték az ügyét az asztalról – brutális pénzeket fizethet a magyar olajvállalat

Egy 2023-ban indított eljárás zárulhat le. A Mol nemcsak az ügyet bukta el, de a meg kell fizetnie a választottbírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit.
VG/MTI
2026.05.27, 07:44
Frissítve: 2026.05.27, 07:53

Horvátország pert nyert a Mol Nyrt. ellen egy választottbírósági eljárásban, amelyben a magyar olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára – közölte kedden a horvát államügyészség (DORH).

Mol, INA Horvátország, Zágráb
A Mol elbukta a pert, Horvátország nem fizet kártérítést az INA javára / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közlemény szerint a választottbírósági testület május 26-i ítéletében teljes egészében elutasította a Mol Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választottbírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, kamatokkal együtt.

A DORH tájékoztatása szerint a most lezárult ügy előzménye az a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtti beruházási választottbírósági eljárás volt, amelyben 2022 júliusában született döntés.

Az ICSID akkor a Mol követelésének egy részét megalapozottnak találta, ugyanakkor kimondta: a gázüzletágról szóló szerződésnek és annak első módosításának állítólagos megsértése miatti további kártérítési igényét a Mol kereskedelmi választottbírósági eljárásban érvényesítheti.

A Mol 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen az ICSID-nél, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. Az ICSID 2022 júliusában a Mol 1,1 milliárd dolláros követeléséből 184 millió dollárt hagyott jóvá, emellett Horvátországnak késedelmi kamatot és az eljárás költségeinek egy részét is meg kellett fizetnie.

A most lezárult kereskedelmi választottbírósági eljárást a Mol 2023-ban indította Horvátország ellen. A magyar vállalat az eljárás során azt állította, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződést és annak első módosítását. A választottbírósági testület a horvát államügyészség közlése szerint a keresetet teljes egészében elutasította.

Ez most komoly: a horvát miniszterelnök elszánhatta magát, hogy visszaszerzi az INA-t a Moltól – minden reménye a Tisza-kormányban van

Magyar szempontból nézve kétértelmű nyilatkozatot tett a horvát miniszterelnök a napokban. Andrej Plenkovic az INA–Mol-ügyről beszélt részletesebben, és olyan forgatókönyvet vázolt fel, amelynek alapján úgy tűnik, hogy most végleges megoldást akar találni rá.

A horvát kormányfő maga fogalmazta meg indítékait. Szerinte az INA eladása a Molnak a lehető legnagyobb stratégiai hiba.

De ezzel párhuzamosan Andrej Plenkovic új kezdetet jelentett be a Magyarországhoz és annak új kormányához fűződő viszonyban, amibe bizony beleértette az INA ügyét is. A kérdés csak az, hogyan.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
