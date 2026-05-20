Nagyon rossz hírt kapott a Mol, kútba eshet a hatalmas üzlet – „ez a dolog nem megy jól”
Komoly veszélybe kerülhet a Mol egyik legfontosabb regionális terjeszkedési terve, miután Alekszandar Vucsics szerb elnök nyíltan elismerte: egyre kisebb az esély arra, hogy határidőre megállapodás szülessen a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének felvásárlásáról. A szerb államfő szerint a tárgyalások „nem mennek jól”, miközben péntekig kellene lezárni azt az ügyletet, amely kulcsszerepet játszana abban, hogy a NIS megszabaduljon az amerikai szankciók nyomásától.
Ha a megállapodás elbukik, az nemcsak a Mol balkáni stratégiáját érintheti érzékenyen, hanem a teljes szerb energiaellátás körül újabb bizonytalanságot okozhat. Alekszandar Vucsics arról beszélt Belgrádban, hogy egyáltalán nem optimista az ügylet sikerével kapcsolatban. A szerb elnök a Bloomberg szerint konkrétan úgy fogalmazott:
„ez a dolog a Mollal nem megy jól, nem halad jól”.
Hozzátette ugyan, hogy továbbra sem zárják ki a megállapodás lehetőségét, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a május 22-i amerikai határidő tarthatatlanná válhat.
A helyzet azért különösen kényes, mert a NIS Szerbia egyetlen olajfinomító vállalata, így az ügylet kudarca közvetlenül érintheti az ország energiaellátását is. A Mol számára pedig nem egyszerű pénzügyi befektetésről van szó: a szerb piac megszerzése jelentősen erősítené regionális pozícióját, miközben a vállalat az elmúlt években folyamatosan építette jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.
Vucsics jelezte azt is, hogy Szerbia újabb haladékot vagy „megértést” kérhet az amerikai Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatalától (OFAC), hogy az országot ne érje büntetés olyan helyzet miatt, amelyet Belgrád szerint nem saját hibájából nem tudott rendezni. Ez arra utal, hogy a szerb vezetés már készül arra a forgatókönyvre is, hogy a tranzakció a kijelölt határidőig nem zárul le.
Belgárdban nem csak a Mol van asztalon
Egyre világosabban látszik, hogy a Molnak nemcsak az amerikai szankciós határidővel kell versenyt futnia, hanem azzal is, hogy Belgrád egyre több alternatív forgatókönyvet kezd előkészíteni a NIS jövőjére. Zorana Mihajlovic volt szerb energiaügyi miniszter kedden már nyíltan arról beszélt: ha nem sikerül megállapodni a magyar olajvállalattal, akkor maga a szerb állam is ajánlatot tehet az orosz tulajdonrész megvásárlására. Ez azért fontos fordulat, mert
eddig Belgrád inkább közvetítőként és politikai háttértámogatóként jelent meg az ügyben, most viszont már potenciális vevőként is felbukkanhat.
A volt miniszter szerint Szerbia számára a legfontosabb kérdés a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének fenntartása, mivel ez alapvetően meghatározza az ország üzemanyag-ellátását és gazdasági stabilitását. Belgrád ezért minden körülmények között biztosítani akarja, hogy a NIS működése zavartalan maradjon, függetlenül attól, ki szerzi meg végül az orosz részesedést. Mihajlovic arra is utalt, hogy Szerbia már a tárgyalások elején jelezte: szükség esetén maga is kész belépni vevőként az ügyletbe.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Mol körül közben új külföldi érdeklődők is megjelentek. A szerb és regionális sajtó szerint német és svájci energetikai szereplők is vizsgálják a NIS megszerzésének lehetőségét, miközben korábban Ranko Mimovics és Bogoljub Karic szerb üzletemberek is kétmilliárd eurós, vagyis mintegy 780 milliárd forintos ajánlattal próbálták felkavarni a folyamatot. Bár ezek az ajánlatok eltérő súlyúak és komolyságúak lehetnek,
a Mol számára mindenképpen rossz hír, hogy a szerb olajvállalat körül egyre zsúfoltabbá válik a mezőny.
Belgrád közben láthatóan arra is törekszik, hogy növelje saját befolyását a NIS-ben. Mihajlovic szerint a tárgyalások egyik fontos célja lehet, hogy a szerb állam nagyobb tulajdonrészt szerezzen a vállalatban, ami stratégiai kontrollt biztosíthatna az ország számára az egyik legfontosabb energetikai infrastruktúra felett. Ez azt is jelentheti, hogy a végső konstrukcióban a Mol már nem feltétlenül domináns szereplőként jelenne meg.
Vucsicsék már készülnek a nehéz időkre
Közben Belgrád egyre látványosabban készül arra az esetre is, ha végleg megakadnának a Mol és a NIS körüli tárgyalások. Alekszandar Vucsics szerb elnök már arról beszélt, hogy „nehéz és kihívásokkal teli időszak” jöhet, ezért sürgősen növelni kell az ország energiatartalékait. A szerb kormány az elmúlt napokban rendkívüli egyeztetéseket tartott az állami tartalékkezelőkkel, miközben új olajtárolók építését is felgyorsították. Szendrőben és Pozsegán összesen négy új üzemanyagtartály építésére adtak engedélyt, több milliárd szerb dináros beruházással. A szerb sajtó szerint a mintázat egyértelmű:
a NIS körüli bizonytalanság erősödésével párhuzamosan kezdett el Belgrád drasztikusan új tárolókapacitásokat kiépíteni.
Az elmúlt másfél évben már hat új tartály épült, összesen 120 ezer köbméteres kapacitással, most pedig további bővítés indulhat. A háttérben az a félelem állhat, hogy egy szankciós vagy tulajdonosi konfliktus veszélybe sodorhatja a pancsovai finomító működését és az ország üzemanyag-ellátását. Különösen érzékeny kérdés ez azért, mert Szerbia még mindig nem éri el az EU által elvárt 90 napos stratégiai olaj- és üzemanyagtartalék-szintet.
A szakértők szerint jelenleg nagyjából másfél-két hónapnyi készlet állhat rendelkezésre, miközben az olaj ára ismét 110 dollár, vagyis közel 40 ezer forint hordónként. Egyre többen vetik fel azt is, hogy a Mol a mostani geopolitikai és szankciós környezetben újraszámolhatja, valóban megéri-e ekkora kockázatot vállalni a NIS megszerzésével.