Máris ítéletet mondott Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítő: ez a döntés a Tisza-kormányról – kiderült, mi vár a gazdaságra

Az új kormány alatt várhatóan javul Magyarország és az Európai Unió viszonyrendszere – áll a Moody's Ratings pénteken Londonban ismertetett helyzetértékelésében.

A Moody's péntekre tűzte ki a Baa2 szintű, befektetési ajánlású, negatív kilátással nyilvántartott hosszú távú szuverén magyar osztályzat idei első felülvizsgálatát.

A cég péntek éjjel Londonban közölte, hogy elvégezte az időszaki felülvizsgálatot, de hangsúlyozta azt is, hogy az erről most kiadott összegzés nem minősül hitelminősítői akció bejelentésének, és arra utaló jelzésnek sem, hogy a közeljövőben valószínűsíthető-e hitelminősítési lépés végrehajtása.

A cég legközelebb november 20-án veszi napirendre a magyar államadós-besorolás minősítését.

A szuverén osztályzatok módosítása ugyanakkor nem kötelező a kitűzött időpontokban. Az Európai Unió csak annak előzetes beterjesztését írja elő a hitelminősítők számára, hogy az európai uniós államadósok előre tervezett felülvizsgálatait mikor hajtanák végre az adott évben, de az nem előírás, hogy a kijelölt napokon a hitelminősítők közvetlenül az osztályzatokat vagy azok kilátását is érdemben felülbírálják.

A magyarországi helyzet mostani felülvizsgálatáról péntek éjjel közzétett általános értékelés szerint

az érvényben hagyott Baa2-es osztályzatot a sok lábon álló, mérsékelt trendnövekedési teljesítményt nyújtó magyar gazdaság támasztja alá, valamint a Moody's azon várakozása, hogy

az új magyar kormány alatt javulnak Magyarország és az EU kapcsolatai.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a magyar kormány az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszközből (RRF), valamint a több évre szóló pénzügyi EU-keretből (MFF) járó jelentős összegű finanszírozások felszabadítására törekszik.

A Moody's helyzetértékelése szerint ugyanakkor adósminőségi kihívásokat jelentenek a 2020 óta folyamatosan magas államháztartási hiányok, valamint az intézményrendszer és a kormányzati teljesítmény mélyen gyökerező gyengeségei.

Magyarország mérsékelt fogékonysága a geopolitikai eseménykockázatokra összhangban van más EU-államokéval, és ennek két fő tényezője az ukrajnai háború, valamint az, hogy az Egyesült Államok távolodik az európai biztonság garantálójaként történelmi távlatokban betöltött eddigi szerepétől.