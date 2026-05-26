Deviza
EUR/HUF356,25 -0,18% USD/HUF306,28 -0,15% GBP/HUF412,03 -0,45% CHF/HUF389,86 -0,43% PLN/HUF84,11 -0,28% RON/HUF68 -0,22% CZK/HUF14,68 -0,21% EUR/HUF356,25 -0,18% USD/HUF306,28 -0,15% GBP/HUF412,03 -0,45% CHF/HUF389,86 -0,43% PLN/HUF84,11 -0,28% RON/HUF68 -0,22% CZK/HUF14,68 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 916,32 +0,92% MTELEKOM2 592 -1,14% MOL3 820 -0,21% OTP40 500 +1,76% RICHTER12 190 +1,58% OPUS316,5 +1,44% ANY7 860 -0,38% AUTOWALLIS147 -1,67% WABERERS4 480 -3,03% BUMIX9 114,16 -0,66% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 877,72 +1,16% BUX130 916,32 +0,92% MTELEKOM2 592 -1,14% MOL3 820 -0,21% OTP40 500 +1,76% RICHTER12 190 +1,58% OPUS316,5 +1,44% ANY7 860 -0,38% AUTOWALLIS147 -1,67% WABERERS4 480 -3,03% BUMIX9 114,16 -0,66% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 877,72 +1,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaerőpiac
szakképzett munkaerő
képzett munkaerő

A tehetségek bevonzása lehet a magyar gazdasági áttörés kulcsa – figyelni kell, mert fogy a hazai munkaerő

A következő években nemcsak a tőkéért és a beruházásokért, hanem a képzett szakemberekért is egyre élesebb verseny alakulhat ki Európában. Magyarország számára a munkaerőhiány és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt stratégiai kérdéssé válhat, hogy képes-e vonzó célországgá válni a magasan képzett munkavállalók számára.
VG
2026.05.26, 20:46

Magyarország gazdasága az elmúlt években jelentős mennyiségű külföldi tőkét vonzott, ugyanakkor egyre erősebben látszik, hogy a beruházások hosszú távú fenntarthatóságának egyik legfontosabb feltétele a megfelelő munkaerő biztosítása lesz. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint Magyarország már most is komoly kihívásokkal néz szembe ezen a területen.

Creative,And,Successful,Team,In,Stylish,Casual,Clothes,Working,Near munka
A digitális nomádok is átírják a versenyt a munkaerőpiacon / Fotó: LightField Studios / Shutterstock

A tanulmány szerint jelenleg mintegy 100 ezer betöltetlen álláshely van a magyar gazdaságban, miközben

a munkaképes korú népesség 2050-ig közel egymillió fővel csökkenhet.

A vállalatok mintegy 60 százaléka már most is a munkaerőhiányt tekinti a termelés egyik legfontosabb korlátjának.

A problémát tovább erősíti, hogy közben a beruházások folyamatosan növelik a munkaerő iránti keresletet.

Magyarországra 2025-ben közel 7 milliárd eurónyi közvetlen külföldi tőkebefektetés érkezett, miközben 108 egyedi kormánydöntéssel támogatott beruházás összesen mintegy 18 200 új munkahely létrehozását vetítette előre.

Ezek jelentős része magas hozzáadott értékű területeken – például az akkumulátortechnológiában, az e-mobilitásban és a kutatás-fejlesztésben – jelenik meg.

Nem elég a beruházás, ember is kell hozzá

Az elemzés szerint a következő időszakban a gazdasági versenyképességet egyre kevésbé kizárólag az adókörnyezet vagy az infrastruktúra határozza meg. Legalább ennyire fontos lesz, hogy egy ország mennyire képes magához vonzani

  • a képzett szakembereket,
  • mérnököket,
  • IT-fejlesztőket
  • és innovatív vállalkozásokat.

A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyarország eddig csak korlátozottan használta ki az Európai Unión belüli munkaerő-mobilitás lehetőségeit, miközben több régiós és nyugat-európai ország tudatos stratégiával próbálja megszerezni a magasan képzett munkaerőt.

Európában már külön programokkal vadásznak a szakemberekre

Az elemzés több nemzetközi példát is kiemel:

  • Észtország az e-Residency programmal épített digitális vállalkozói ökoszisztémát,
  • Portugália a Tech Visa rendszerrel próbál technológiai szakembereket bevonzani,
  • Lengyelország célzott relokációs programokat működtet,
  • Litvánia pedig kedvező adózási környezettel próbál versenyelőnyt kialakítani.

A tanulmány szerint ezekben az országokban nemcsak az számít, hogy milyen feltételeket kínálnak, hanem az is, hogy világos és összehangolt stratégiával jelennek meg a nemzetközi munkaerőpiacon.

A digitális nomádok is átírják a versenyt a munkaerőpaicon

Az elemzés szerint a digitális gazdaság és a távoli munkavégzés terjedése teljesen új helyzetet teremtett. A magasan képzett munkavállalók egy része ma már nemcsak fizetés alapján választ országot, hanem az életminőség, az adózás, a digitális infrastruktúra és az adminisztráció egyszerűsége is kulcsszerepet játszik.

Ez különösen fontos lehet Magyarország számára, mivel a jövő beruházásai egyre inkább olyan szektorokhoz kapcsolódnak, amelyek magas szintű szaktudást igényelnek.

Demográfiai nyomás alatt a gazdaság

A munkaerőpiaci kihívások mögött erős demográfiai folyamatok állnak. A munkaképes korú népesség várható csökkenése nemcsak a foglalkoztatást, hanem a gazdasági növekedést és a versenyképességet is érdemben befolyásolhatja a következő évtizedekben. Az elemzés szerint ezért

Magyarország számára már nem pusztán munkaerőpiaci, hanem gazdaságstratégiai kérdés, hogy képes lesz-e bekapcsolódni a képzett szakemberekért folyó nemzetközi versenybe.

A tét jelentős: ha sikerül vonzó környezetet kialakítani a magas hozzáadott értéket termelő munkaerő számára, az új növekedési pályát nyithat a magyar gazdaság előtt. Ha viszont a régiós versenytársak gyorsabban reagálnak, Magyarország könnyen lemaradhat a következő évek egyik legfontosabb gazdasági versenyében.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu