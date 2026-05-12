Elérhetetlen az MVM online ügyfélszolgálata – kérdéses, hogy mikor indulhat újra az ügyintézés

Az MVM Next bővíti az online intézhető ügyek körét, ezért május 7. óta. rendszerkarbantartást végez – jelezték a vállalat honlapján.

Fotó: Róka László / MTI

A vállalat szerint a karbantartási munkálatok a vártnál hosszabb időt vesznek igénybe és dolgoznak rajta, hogy az online ügyintézési lehetőségek mielőbb az ügyfelek rendelkezésére álljanak, ugyanakkor azt nem árulták el a közleményben, hogy pontosan mikor indulhat újra a szolgáltatás.

Az MVM az ügyfelek megértését és türelmét kérte, de arra is felhívta a figyelmet, hogy

a mérőóraállás bejelentésére a karbantartás ideje alatt telefonon továbbra is lesz lehetőség.

A mostani karbantartás célja a digitális rendszerek fejlesztése és stabilabb működésének biztosítása. Mivel az online ügyintézés szerepe folyamatosan erősödik az ügyfélkapcsolatokban, az elmúlt időszakban egyre több energiaszolgáltató hajt végre hasonló informatikai frissítéseket.

A leállás idején az előre fizetős mérők feltöltése továbbra is zavartalanul működik a feltöltőpontokon, így az érintett ügyfeleknek emiatt nem kell fennakadásra számítaniuk – írta cikkében az Origo.