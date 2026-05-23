Betelt a pohár: áramszámla-felülvizsgálatot követelnek a logisztikai cégek

Éves szinten akár háromszázmilliárd forintos többletköltséget okozhat az iparnak és a logisztikai szektornak, ha fennmarad az áramszámlák egyik tételének áprilisban tapasztalt, drasztikus emelkedése – írja közleményében a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ). A sokkoló áramdíj-emelkedést a szövetség szerint az okozta, hogy a vállalkozások előre nem tervezhető módon viselik a villamosenergia-rendszer szabályozási és műszaki problémáinak következményeit. Ezért a logisztikai és ipari szektor szereplői a rendszer gyors felülvizsgálatát sürgetik.

A megugrott napenergia-termelés támogatása más szektoroknak problémát okoz / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

A fő problémát az MLSZKSZ abban látja, hogy a számla egyik összetevője, a KÁT-díj (azaz átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-támogatás) a korábbi, kilowattóránkénti 2-4 forintról áprilisban közel 15 forintra nőtt. A vállalkozások jelentős része ráadásul előzetes figyelmeztetés és tervezhetőség nélkül szembesült az extrém díjnövekedéssel. Vannak olyan logisztikai és ipari szereplők, amelyeknél az emelkedés tartós megmaradása éves szinten további milliárdforintos pluszköltséget is jelenthet – hangsúlyozza az MLSZKSZ.

A vállalkozások fizetik meg a rendszerhibák árát

A KÁT-díj növekedésének az a háttere és magyarázata, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a hazai napelemes termelés, miközben a tőzsdei áramárak alacsony szintre estek. Egyre gyakoribbá váltak a negatív áras időszakok is. Ugyanakkor a KÁT-támogatásra jogosult energiatermelők továbbra is megkapják a garantált átvételi árat, a piaci ár és a garantált ár közötti különbséget pedig végső soron a vállalkozások fizetik meg a KÁT-díjon keresztül.

Az MLSZKSZ a zöldenergia-termelés támogatását önmagában nem vitatja, de elfogadhatatlannak tartja, hogy a rendszer működési és kiegyenlítési problémáinak teljes költsége az ipari és a logisztikai szereplőknél jelenjen meg. A hirtelen és kiszámíthatatlan díjemelkedések közvetlenül növelik a logisztikai szektor szolgáltatási költségeit, amelyek végül a teljes gazdaságban és a lakossági árakban is megjelenhetnek.