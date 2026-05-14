A NAV közölte: ne maradjon le erről az adókedvezményről - sokat spórolhat rajta

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról.

A kedvezményekről sokféleképp tájékozódhatunk

Milyen hibák fordulhatnak elő? Az adóalap-kedvezményeknél például gyakori, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az év közben igénybe vett kedvezményről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe – ilyen lehet akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként kisfilm is segíti, ha valaki elakadna az online kitöltéssel. És van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség: visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben,

de nincs megadva számlaszám vagy cím,

ahová az összeget küldeni kellene.

Több mint kétszázezren érintettek

Több mint 220 ezren elkezdték szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-ig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes szja-bevallásuk. Mintegy 200 ezren az 1+1 százalékos nyilatkozatuk kitöltését hagyták félbe, ezt a kedvezményezett szervezetek érdekében muszáj befejezni május 20-ig, mert azt követően már hiába a felajánlás, a rendelkezés érvénytelen lesz.

A tervezeteket az eSZJA felületen lehet átnézni és módosítani. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, még mindig regisztrálhat a DÁP-alkalmazásba vagy az Ügyfélkapu+-ra, hogy kényelmesen, online intézze bevallását. Aki mégis a papíros megoldás mellett dönt, a 25SZJA jelű bevallást kell beküldenie, amihez felhasználhatja a tervezet adatait is.