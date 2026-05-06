Figyelmeztet a NAV: vészesen közeleg a határidó, ez senki ne hagyja az utolsó pillanatra

Átnézni, módosítani, kiegészíteni, az 1 százalékról nyilatkozni és beadni – ezek a teendők lehetnek még a bevallással, mindezt május 20-ig kell elintéznie az érintetteknek. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni: az eSZJA-rendszerben online csak néhány perc az egész, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Eddig összesen csaknem 1,7 millióan adták be bevallásukat – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Közelgő határidőre figyelmeztet a NAV / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság acrhív

Az adóhatóság tájékoztatása szerint bevallási tervezetek az eSZJA-ban Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval érhetők el. A határidő mindenkinek május 20., eddig kell átnézni, és ha szükséges, módosítani vagy kiegészíteni a bevallásokat. Az eSZJA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet.

Aki például tavaly év közben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap-kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat. Ez mindössze pár kattintás az eSZJA-ban, de két videós segédlet is született a családi kedvezmény és a személyi kedvezmény igénybevételének megkönnyítéséhez, azoknak, akiknek támogatásra van szükségük a kitöltéshez.

Sokaknak segítséget nyújt a NAV

A bevallás kiegészítését megkönnyíti az eSZJA kérdés-felelet funkciója is, amely többek között az ingatlanértékesítés és -bérbeadás jövedelmének bevallását egyszerűsíti. Aki tavaly lakást adott el vagy adott ki, csak néhány egyszerű kérdésre kell válaszolnia, és a program automatikusan kitölti a szükséges mezőket. Ezek kapcsán is elérhető videós segítség, amely a kérdés-felelet mód használatát mutatja be közérthetően ezeknél a jövedelmeknél.

Sokan vannak azonban olyanok is, akiknek semmit nem kell hozzátenni a tervezethez, hiszen tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják, és nyilatkoznak az 1+1 százalékról. Itt fontos azzal tisztában lenni, hogy a vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni.