Feltérképezte a NAV a számlagyár oroszlánrészét – közel egymilliárd forintot csaltak ki a chesterfield-foteles bűnözők

Egy összehangolt intézkedéssorozatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy konspiratívan működő bűnös céghálózatot számoltak fel. A beszerzett bizonyítékok alapján megállapították, hogy a főként Bács-Kiskun vármegyében kialakított hálózat irányítója egy olyan bűnszervezetet működtetett, melynek célja különféle belföldi gazdasági társaságok fiktív számlákkal történő ellátása volt, amellyel az áfafizetési kötelezettséget jogosulatlanul csökkentették.

Oroszlános irodában jártak a NAV behajtói / Fotó: NAV

A már sémaszerű tevékenység során a bűnszervezet tagjai által vezetett cégek a színlelt gazdasági események elfedésére valótlan tartalmú bizonylatokat generáltak. Azoktól a cégektől, amelyeket már nem használtak fel a jogellenes tevékenységükhöz, megváltak az ügyvezetői tevékenység stróman személy nevére való átírásával.

A NAV revizorai lecsaptak

A nyomozás eredményességet, a Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorai is elősegítették. A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyből zár alá vételek és lefoglalások – gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint 90 millió forint összeget meghaladó készpénz – formájában

a teljes vagyoni hátrány megtérült.

Az országos kiterjedésű akcióban csaknem 180 pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából, munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették.

Nem egy személy számlázott

A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről húsz személyt állítottak elő, majd hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük kettő esetében bűnszövetségben, további hat esetében pedig bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelt el letartóztatást a Kecskeméti Járásbíróság.