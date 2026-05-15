Szja-bevallás 2026: a NAV előre megmondta, kik nem fogják megúszni – nekik nem érvényes a tervezet automatikusan

Közeleg a május 20-i határidő az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallása számára. A NAV arra figyelmeztet, hogy a kiajánlott tervezetet minden esetben be kell küldeni, mert az nem válik automatikusan érvényes bevallássá.
VG
2026.05.15, 07:18
Frissítve: 2026.05.15, 07:51

Május 20. az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje; akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá – figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

_IMG_5759 NAV: az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképp foglalkozniuk kell az szja-bevallással
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az újítás jelentősen leegyszerűsíti az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is.

Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-ig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és

be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat.

Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfafizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be szja-bevallását – ismertette a NAV. A mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtaniuk, ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevételük nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelmük nem volt. 

Ellenben ha az őstermelői bevételük meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehetnek eleget bevallási kötelezettségének. A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen.

Akinek nincs az azonosításhoz szükséges DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, érdemes most regisztrálnia, hiszen erre a későbbiekben is szükség lehet az online ügyintézéshez – hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

A NAV közölte: ne maradjon le erről az adókedvezményről
Az szja-bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-ig javíthassák a bevallást. Még most sem késő regisztrálni a DÁP-ra vagy az Ügyfélkapu+-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb.

