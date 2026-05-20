NAV: már csak órák vannak hátra a határidőig, sokaknak kell intézkedniük
Május 20. az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje; akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá – figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
- A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20. szerdán meghosszabbított nyitvatartással, egészen 18 óráig várják az ügyfeleket.
- A NAV Infóvonala, a 1819 – külföldről +36 (1) 461-1819 – szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat egészen 20 óráig.
- A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is.
A hosszabb nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az szja-bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben (16 óra után) kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el.
Mindenképp nézze át és egészítse ki a tervezetét az:
- aki tavaly év közben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti,
- akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás,
- akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20. – ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1 százalékos rendelkezés sem lesz érvényes, illetve
- akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás, a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.
A NAV felhívta a figyelmet, hogy ha fizetendő adója van, május 20-ig pótlékmentesen rendezheti, a visszaigényelhető adót pedig eddig a határidőig egyszerűen, a bevallásban kérheti kiutalni, csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget.
A NAV a visszautalást a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.
A NAV új eljárást vezetett be, ami egyszerűsíti az adózók teendőit, ám van, akiknek még így is maguknak kell beadniuk az szja-bevallásukat
Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat.
Az újítás jelentősen leegyszerűsíti az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is.
Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-ig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és
be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat.
A mezőgazdasági őstermelőknek továbbra sem kell bevallást benyújtaniuk, ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevételük nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelmük nem volt.
Ellenben ha az őstermelői bevételük meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen.
Figyelmeztetett a NAV: nem mindenki rendelkezhet a személyi jövedelemdója 1+1 százalékáról
Május 20-án éjfélig lehet átnézni, kiegészíteni és elfogadni az szja-bevallási tervezeteket, valamint rendelkezni az adó 1+1 százalékáról. A NAV figyelmeztetése szerint a legtöbb magánszemély tervezete a határidő lejártával automatikusan bevallássá válik, de az áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek és egyéni vállalkozóknak külön be kell nyújtaniuk a bevallást. Fontos, hogy az egyházaknak adható szja 1 százalékról nem feltétlenül kell újból rendelkezni, de a civil szervezetek csak akkor kaphatják meg a felajánlást, ha arról az adózó az adott évben is rendelkezik.