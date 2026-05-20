NAV: már csak órák vannak hátra a határidőig, sokaknak kell intézkedniük

Május 20. az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje; akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá – figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20. szerdán meghosszabbított nyitvatartással, egészen 18 óráig várják az ügyfeleket.

A NAV Infóvonala, a 1819 – külföldről +36 (1) 461-1819 – szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat egészen 20 óráig.

A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is.

A hosszabb nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az szja-bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben (16 óra után) kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el.

Mindenképp nézze át és egészítse ki a tervezetét az:

aki tavaly év közben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti,

akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás,

akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20. – ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1 százalékos rendelkezés sem lesz érvényes, illetve

akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás, a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.

A NAV felhívta a figyelmet, hogy ha fizetendő adója van, május 20-ig pótlékmentesen rendezheti, a visszaigényelhető adót pedig eddig a határidőig egyszerűen, a bevallásban kérheti kiutalni, csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget.