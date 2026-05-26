Levelet küld a renitenseknek a NAV, egymillió forint a tét: ha erre nem figyel valaki, abból komoly baj lehet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról (tao), és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról (kiva) – hívta fel a figyelmet kedden a hivatal.

Közeleg a határidő

A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen egymillió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet – tették hozzá.

2026. június 1-jéig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-ig a letétbe helyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan, az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszerben (OBR). A NAV kiemelte: fontos, hogy

ez a határidő idén vasárnapra esik.

A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő taoalanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük a NAV szerint: módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai: már nemcsak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre.

A NAV nem kertel, milliós bírságokat oszt

Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett: a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után: a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat arrak a cégre, amely egyáltalán nem nyújtja be bevallását. Aki pedig a beszámolót nem teszi közzé határidőre, első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot kaphat, de ha a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik,

a NAV törli az adószámát.

A NAV számontartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a súlyosabb következményeket – tették hozzá.