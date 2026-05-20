Utolsó figyelmeztetést adott ki a NAV a magyaroknak: ma éjfélkor lejár a határidő – nekik nem lesz érvényes az szja-bevallásuk

Az szja-bevallás határideje május 20. Aki eddig nem nézte meg, és nem fogadta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával a tervezete automatikusan bevallássá válik. Ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra, nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes bevallásuk – hívta fel a fiyelmet szerdai közleményében az adóhatóság.

A NAV azt tanácsolja, hogy mindenképpen nézze át és egészítse ki az adóbevallása tervezetét az is:

aki tavaly év közben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti,

akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás, akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20. – ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1 százalékos rendelkezés sem lesz érvényes,

illetve akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás, a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.

A kitöltéshez, kiegészítéshez rengeteg segítség áll rendelkezésre, többek között a kérdés-felelet funkció, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de videós segédletek is elérhetők több témában a NAV honlapján.

A tervezet kezelése online, az eSZJA-ban a legegyszerűbb, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációval éjfélig bárhonnan, bármikor véglegesíthető a bevallás. Aki mégis papíron intézi, annak május 20-án, vagyis ma kell postára adnia. Fontos, hogy papíralapú bevallás aláírás nélkül érvénytelen!

Az 1+1 százalékos rendelkezés határideje szintén május 20-a, szerda. A civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképp be kell küldeni, az egyházit csak akkor, ha korábban nem nyilatkozott, vagy idén változtatni szeretne. A vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan figyelembe veszi.

A NAV központi ügyfélszolgálatai 2026. május 20-án hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket, a NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 (1) 461-1819) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható.