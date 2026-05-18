Fontos változást közölt a NAV az szja-bevallás határidejének közeledtével

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi ügyfélszolgálatai 2025. május 18. és 20. között meghosszabbított nyitvatartással, reggel 8.30-tól egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is.

NAV: nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást

A NAV Infóvonala, a 1819 – külföldről +36 (1) 461-1819 – szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat:

május 18-án és 19-én (hétfőn és kedden) 8.30-tól 18 óráig,

május 20-án (szerdán) pedig 8.30-tól egészen 20 óráig

hívható.

A hosszabb nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az szja-bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben (16 óra után) kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el – derült ki az Origo cikkéből.

A NAV szakemberei felkészültek az ügyfélforgalom növekedésére, ennek ellenére nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást. Kerülje el a sorban állást, nézze át még ma a tervezetét! Ha fizetendő adója van, május 20-ig pótlékmentesen rendezheti, a visszaigényelhető adót pedig eddig a határidőig egyszerűen, a bevallásban kérheti kiutalni, csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget. A NAV a visszautalást a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.